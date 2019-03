La Tunisie condamne avec vigueur les attentats terroristes contre deux mosquées en Nouvelle Zélande

16 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 16 mars (Infosplusgabon) - Le ministère tunisien des Affaires étrangères a condamné "avec vigueur les lâches agressions" perpétrées vendredi contre deux mosquées en Nouvelle Zélande, qui ont fait de nombreux morts et blessés, dans un communiqué à Tunis.

Selon le communiqué, la Tunisie présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et exprime la solidarité de la Tunisie avec les autorités néo-zélandaises.

“La Tunisie proclame son rejet absolu que des lieux de culte et des innocents quelles qu’en soient la nationalité ou la religion, soient les cibles de tels actes”, ajoute le communiqué selon lequel “ce crime ignoble montre une nouvelle fois que le terrorisme n’a ni couleur, ni religion, ni frontière morale ou géographique”.

Tunis appelle par la même occasion “toutes les composantes de la communauté internationale à davantage de coordination et de coopération pour mettre en place les mécanismes permettant de combattre toutes les formes d’extrémisme, de terrorisme, de haine et de fanatisme”.

Selon une vidéo qu’il a lui-même filmée et postée sur les réseaux sociaux, l’auteur de l’attentat, un Australien de 28 ans lourdement armé, a pénétré dans deux mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et tiré à bout portant sur les fidèles qui accomplissaient la prière du vendredi, faisant 50 morts et une vingtaine de blessés.

Dans un texte qu’il a publié, il justifie son acte par la haine qu’il voue aux musulmans et aux immigrés.

FIN/INFOSPLUSGABON/PIO/GABON2019

©Infosplusgabon2019