Sénégal : La FIFA veut un Mondial à 48 équipes dès 2022 au Qatar

Dakar, Sénégal, 16 mars (Infosplusgabon) - La prochaine Coupe du monde de football prévue en 2022 au Qatar pourrait se jouer à 48 équipes et non plus à 32. Telle est une forte recommandation du Conseil de la Fédération internationale de football Association (FIFA) qui s’st réuni ce vendredi à Miami, en Floride (Etats-Unis).

Mais la décision finale ne sera prise qu’en juin prochain au congrès qui se tiendra à Paris. Si elle est entérinée, cette mesure fera passer le nombre d’équipes africaines à la Coupe du monde de 5 actuellement à 9 ou 10; elle portera alors les rencontres de la phase finale de 64 à 80.

Ce format élargi de la compétition était initialement prévu pour le Mondial 2026 qui se jouera en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique). En l’adoptant dès la toute prochaine édition, la FIFA entend, selon son président, Gianni Infantino, « continuer à développer le football et à améliorer la qualité du jeu ».

Autre annonce faite par le Conseil de la FIFA ce vendredi, le lancement à partir de 2021 d’une Coupe du monde des clubs élargie à 24 équipes, en lieu et place de l’actuelle Coupe des Confédérations. Selon M. Infantino, cette nouveauté « aura un fantastique impact sur le football des clubs à travers le monde ». Son avis n’est pas partagé par certains grands clubs européens qui se sont toujours opposés au projet et ont d’ores et déjà annoncé qu’ils boycotteraient cette compétition si elle venait à être lancée.

