Kenya : Le président Macron déplore le manque d'accord international sur l'environnement

Nairobi, Kenya, 16 mars (Infosplusgabon) - Le président français, Emmanuel Macron, en visite au Kenya, a déploré jeudi, l'absence de loi internationale contraignante sur l'environnement qui obligerait les pollueurs et les auteurs de violations de l'environnement à rendre des comptes.

Le Président français, qui a pris la parole lors de la séance d'ouverture de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi, au Kenya, a déclaré que son gouvernement était en pourparlers avec des spécialistes pour trouver une solution au problème.

Des dignitaires internationaux, y compris des dirigeants africains et asiatiques, ont assisté à la réunion.

Macron a déclaré que l'absence de législation internationale régissant l'environnement et sa protection avait conduit à l'impunité et favorisé sa violation.

«Il y a beaucoup d'impunité. Les juristes internationaux ont beaucoup travaillé pour élaborer une proposition. Le droit international devrait reposer sur un pacte visant à rassembler tous les accords internationaux sur l'environnement dans un traité mondial », a déclaré le Président Macron.

Auparavant, il avait accueilli des dirigeants africains et asiatiques au Sommet One Planet, une réunion sur l’environnement convoquée par la France, la Banque mondiale, les Nations Unies et le Kenya, afin d’examiner les moyens de gérer les menaces pesant sur l’environnement.

Le Président Macron a indiqué qu'il était nécessaire de modifier l'environnement financier mondial pour que les financiers, y compris les fonds de pension, dirigent leurs fonds vers des projets de protection de l'environnement.

Le Président kényan, Uhuru Kenyatta, le dirigeant malgache Andry Rojoelina, le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, le Premier ministre rwandais, Eduardo Ngirete et le Président du Sri Lanka, Sirisena, se sont tous engagés à déployer des efforts pour améliorer l'environnement.

Le Président Macron a affirmé qu'il avait créé le Sommet One Planet afin de réunir les gouvernements, les institutions régionales, les organisations non gouvernementales internationales et les investisseurs afin de faire face aux menaces communes pesant sur l'environnement.

Lors du Sommet One Planet, le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a déclaré que les pays africains devraient investir davantage dans les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et la géothermie, et mettre hors service toutes les centrales à charbon qui pourraient encore exister pour rendre l'environnement mondial plus propre.

Adesina a souligné que le fait que 17 compagnies d'assurance dans le monde se soient retirées de projets de centrales à charbon signifie que le monde prenait enfin des mesures pour se stabiliser et faire en sorte que le climat reste vert.

Il a ajouté que la Banque africaine de développement travaillait avec les banques centrales pour investir une partie des réserves s’élevant à 1 200 milliards de dollars US dans des projets d'énergie renouvelable.

Lors du sommet, Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, a noté que l'administration de sa ville prenait des mesures pour que la ville fonctionne avec une énergie efficace, comme proposé dans une nouvelle stratégie énergétique de la ville qui a augmenté la quantité d'énergie respectueuse du climat utilisée à Dakar.

Le Président Kenyatta a réaffirmé la détermination du Kenya à atteindre un minimum de 10% de couvert forestier d’ici 2022 dans le cadre des efforts menés par son pays pour relever le défi du changement climatique.

Kenyatta a déclaré que son administration avait identifié la foresterie comme étant un secteur d'investissement clé dans la réalisation du programme de développement et qu’elle est en train de mettre en œuvre la stratégie nationale de croissance verte qui fixe des objectifs de restauration clairs visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

