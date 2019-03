Nigeria : 17 personnes tuées par des bandits armés à Kaduna, dans le Nord-ouest du pays

16 Mars 2019

Abuja, Nigeria, 16 mars (Infosplusgabon) - La Police nigériane a annoncé vendredi, la mort de 17 personnes appartenant à un groupe d'auto-défense par des bandits armés dans le village de Jan Ruwa, dans la zone locale du gouvernement de Gawri, dans l'Etat de Kaduna, au Nord-Ouest du Nigeria.

Le porte-parole de la police de l'Etat de Kaduna, Yakubu Sabo, a confirmé que la police avait reçu, le 12 mars aux environs de 11 heures 45 minutes, une information faisant état de l'incursion de bandes armées dans le village de Jan Ruwa situé dans la zone locale du gouvernement de Gawri , avant de procéder sur place au vol de plusieurs boeufs.

"Des hommes appartenant à un groupe d'auto-défense qui venaient de rentrer de leur travail au niveau de l'Etat de Zamfara ont obtenu l'information, se sont mobilisés par la suite et se sont lancés aux trousses des brigands jusque dans les profondeurs de la forêt ; en échangeant des tirs avec les fugitifs, des membres du groupe d'auto-défense ont perdu la vie", a ajouté le porte-parole de la police de l'Etat de Kaduna.

M. Sabo a également informé que, peu après, une unité mixte composée de la force mobile de la police et de la police conventionnelle, avec également quelques membres appartenant au groupe d'auto-défense, a été dépêchée sur les lieux pour une mission de sauvetage et de fouille. Dans le cadre de cette mission, 15 corps sans vie appartenant au groupe d'auto-défense ont été découverts sur place et 2 plus tard, portant ainsi le nombre de victimes, selon M. Sabo, à 17.

Le Commissaire de la police de l'Etat de Kaduna, Malam Ahmad Abdurarahaman, a, selon le porte-parole de la police, condamné "l'assassinat des membres de ce groupe d'auto-défense patriote et a promis de rendre les coupables responsables de leurs actes".

Le commissaire a, par ailleurs, exprimé ses condoléances aux familles de ces braves citoyens qui se sont portés volontaires pour assister les agences de sécurité dans la protection de la vie et des propriétés des citoyens.

"Le commissaire informe le public que le commandement de la police a dépêché sur les lieux de l'incident des détectives, en collaboration avec d'autres agences de Sécurité, afin de procéder à temps à l'arrestation des coupables", souligne le porte-parole de la Police.

M. Sabo a par ailleurs lancé un appel aux populations pour qu'elles aident la police en lui fournissant des informations par rapport aux agissements de toute personne ou groupe suspects afin de lutter de manière efficace contre la criminalité dans l'Etat de Kaduna.

