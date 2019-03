La Sociéte civile projette des manifestations de rue samedi sur l'ensemble du Niger

16 Mars 2019

Niamey, Niger, 16 mars (Infosplusgabon) - Les organisations de la société civile regroupées au sein du Cadre de concertation et d’action citoyennes de la société civile nigérienne indépendante (CCAC-SCNI) projettent d'organiser une marche suivie de meeting sur l’ensemble du pays pour « exiger la libération de leurs camarades détenus et protester contre la mal gouvernance et la présence des bases militaires étrangères ».

Elles entendent en outre demander ‘’l’abrogation des mesures contenues dans la loi de Finances 2018 et d'autres contenues celle de 2019’’.

Selon Moussa Tchangari, président de l’Association Alternative Espace citoyen, un des leaders associatifs, il est important et essentiel de reprendre les journées d’action citoyenne à l’échelle nationale après une longue période d'accalmie.

La manifestation, qui avait été initialement programmée pour le vendredi 15 mars, a été décalée par les organisateurs à la demande des autorités de la ville de Niamey qui invoquaient une disposition interdisant ce genre de protestation un jour ouvrable.

En fin 2017 et en 2018, la société civile nigérienne avait organisé plusieurs manifestations pour contester certaines dispositions de la loi des finances 2018, ce qui avait conduit à des nombreuses arrestations dans les rangs des manifestants.

