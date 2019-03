Le Niger ambitionne de booster les services sociaux de base pour améliorer son IDH en 2021

16 Mars 2019

Niamey, Niger, 16 mars (Infosplusgabon) - Classé souvent dernier pour son Indice de développement humain (IDH), le Niger ambitionne d’atteindre un score de 0,5 à l’horizon 2021, en boostant davantage les services sociaux de base comme l’éducation, à travers la scolarisation des filles, la santé et le produit intérieur brut.

Faisant le point d’une réunion du comité interministériel de suivi de l’Indice de développement humain sous la présidence du chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, la ministre du Plan a rappelé que le 04 octobre 2018, le président de la République avait réuni tous les acteurs concernés pour se pencher ensemble sur cette question de développement humain qui place le Niger à une place peu honorable.

« Le chef de l’Etat, étant très préoccupé par toutes les questions qui touchent à la vie quotidienne des populations, nous a instruits de voir quelles sont les mesures, les actions prioritaires à prendre en plus de celles qui sont dans le Plan de développement économique et social (PDES), pour que nous puissions atteindre un IDH de 0,5 en 2021 », a indiqué à la presse la ministre en charge du Plan, Mme Kané Aichatou.

Elle a rappelé qu’un groupe de travail a été mis en place et a planché sur des thématiques comme l’éducation, la santé, l’hydraulique, le produit intérieur brut. « En dehors de ces composantes sus-mentionnées, le président de la République a instruit le comité afin de se focaliser sur les autres aspects connexes qui ont des répercussions sur l’IDH, à savoir, la création de la richesse en milieu rural en mettant l’accent sur la productivité agricole à travers l’initiative 3N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens), l’accès à l’eau, l’implication du secteur privé et l’amélioration du Système de statistiques du pays ».

Pour sa part, la Coordinatrice du Système des Nations unies au Niger, coordinatrice des Partenaires techniques et financiers, Mme Bintou Djibo, s’est réjouie de l’engagement du président de la République de vouloir transformer positivement la vie de la population du Niger.

« Lorsqu’on regarde les déterminants, on voit que c’est le pays le plus réformateur, le pays qui a fait le plus de progrès dans la sous-région et que le Niger vient de plus loin par rapport à d’autres pays’’, s’est félicitée la coordinatrice du PNUD au Niger.

Elle a assuré les autorités nigériennes de l’accompagnement des partenaires dans l’atteinte des objectifs d’amélioration de l’IDH, notamment à travers la scolarisation de la jeune fille, l’accès à l’eau et la santé.

