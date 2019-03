Une Assemblée en Libye condamne l'attentat en Nouvelle Zélande de demande une redéfinition du concept de terrorisme

16 Mars 2019

Tripoli, Libye, 16 mars (Infosplusgabon) - Le Haut Conseil d'État en Libye, une assemblée consultative, a condamné l'attaque terroriste perpétrée contre des mosquées en Nouvelle-Zélande, ce vendredi, qui ont fait des dizaines de morts et des blessés, demandant aux Nations unies une redéfinition du concept de terrorisme.

Au moins 49 personnes sont mortes et 48 autres ont été blessées lors d'attaques contre deux mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, durant la prière du vendredi.

Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire, selon des médias néozélandais.

Dans un communiqué publié vendredi, le Haut Conseil d'Etat en Libye a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et les a invitées à faire preuve de compassion et a souhaité aux blessés un prompt rétablissement, soulignant que: "ces actes sont le résultat clair du discours de haine et d'incitation à la haine contre l'Islam et les musulmans".

Il a appelé "les Nations unies à définir un concept clair du terrorisme. L'identité est un ennemi de toutes les religions célestes".

Dans son communiqué, le Conseil a également invité le gouvernement de la Nouvelle-Zélande à expliquer clairement son incapacité à empêcher ou à limiter l'attaque terroriste.

FIN/INFOSPLUSGABON/PIO/GABON2019

©Infosplusgabon2019