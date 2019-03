15 Mars 2019

Nairobi, Kenya, 15 mars (Infosplusgabon) - Selon un rapport des Nations unies, la moitié de la population mondiale qui boit de l'eau non potable vit en Afrique.

En Afrique subsaharienne, seuls 24 % de la population ont accès à l'eau potable et 28 % disposent d'installations sanitaires de base qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages.

Le fait qu'en Afrique subsaharienne, le fardeau de la collecte de l'eau incombe principalement aux femmes et aux filles, dont beaucoup passent plus de 30 minutes sur chaque trajet pour aller chercher de l'eau, complique encore les choses.

L'ONU a lancé le " Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau ", qui, dans l'ensemble, présente un point de vue plutôt sombre sur la disparité entre les riches et les pauvres quant à la disponibilité de l'eau potable salubre.

Il existe d'importants écarts d'accès, même à l'intérieur des pays, notamment entre les riches et les pauvres.

Le Rapport a été coordonné et publié par le Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau de l'UNESCO, le Programme mondial des Nations unies pour la mise en valeur des ressources en eau.

Il s'agit d'une collaboration entre 32 entités des Nations unies et 41 partenaires internationaux qui composent ONU-Eau. Il est publié chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, qui sera célébrée le 19 mars.

Dans les zones urbaines, les personnes défavorisées logées dans des logements de fortune sans eau courante paient souvent 10 à 20 fois plus cher que leurs voisins des quartiers plus riches pour de l'eau de qualité similaire ou inférieure achetée auprès de vendeurs ou de camions-citernes.

Le droit à l'eau, expliquent les auteurs du rapport, ne peut être dissocié des autres droits humains.

Ceux qui sont marginalisés ou victimes de discrimination en raison de leur sexe, de leur âge, de leur statut socio-économique ou de leur origine ethnique ou religieuse sont également plus susceptibles d'avoir un accès limité à l'eau et à l'assainissement.

Sans eau salubre et accessible et sans assainissement, ces personnes risquent d'être confrontées à de multiples défis, notamment une mauvaise santé et de mauvaises conditions de vie, la malnutrition et le manque de possibilités d'éducation et d'emploi.

Les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays se heurtent souvent à de graves obstacles pour accéder aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et leur nombre est plus élevé que jamais auparavant.

L'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme internationalement reconnu, mais plus de deux milliards de personnes dans le monde n'ont même pas accès aux services les plus élémentaires, selon le rapport.

Des politiques inclusives sont nécessaires pour atteindre l'objectif 6 du développement durable. Elles sont également nécessaires pour désamorcer les conflits entre les différents usagers de l'eau.

Le rapport démontre qu'investir dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement est une bonne décision économique.

Le retour sur investissement est élevé en général et pour les personnes vulnérables et défavorisées en particulier, surtout si l'on tient compte d'avantages plus larges tels que la santé et la productivité, a-t-il encore ajouté.

FIN/INFOSPLUSGABON/MIR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon