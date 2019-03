Ligue des Champions CAF 2018/2019 : Simba de Tanzanie accueille AS Vita, une importante rencontre du Groupe D

15 Mars 2019

Dar es-Salaam, Tanzanie, 15 mars (Infosplusgabon) - Le champion de Tanzanie, Simba SC, accueille, samedi, AS Vita de la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de l'un des plus importants et derniers matches du Groupe D comptant pour la Ligue africaine des champions, au Stade national de Dar es-Salaam, la capitale économique du pays.

Le contingent de AS Vita composé de joueurs et d'officiels est arrivé jeudi en Tanzanie pour les besoins de la rencontre qui verra le vainqueur rejoindre soit Al Ahly d'Egypte soit JS Saoura d'Algérie dans les dernières étapes de ce tournoi de la CAF.

Al Ahly accueillera JS Saoura à l'occasion de l'autre dernier match du Groupe D à Alexandrie, en Egypte, qui se jouera en même temps que la rencontre de Dar es-Salaam.

Les quatre équipes de ce groupe ont chacune des chances d'accéder en quart de finale de la compétition si elles jouent leur va-tout samedi.

A l'occasion de leur dernière rencontre samedi dernier, Simba a perdu, 0-2, face à JS Saoura en Algérie, tandis que AS Vita a battu Al-Alhy, 1-0, à Kinshasa, en RDC. Les résultats ont montré que JS Saoura est en tête avec 8 points, suivi de Al-Ahly, 7 points, à égalité avec As Vita, mais la première équipe est classée deuxième grâce à sa différence de buts. Simba, qui a perdu, 0-4, face à AS Vita lors d'un précédent match en janvier à Kinshasa, est dernier du classement avec six points après cinq rencontres.

Les champions tanzaniens chercheront la revanche samedi face à AS Vita. Pour leur tacticien belge, Patrick Aussems, il est question de "vaincre ou mourir". "Nous devons gagner samedi", a-t-il dit.

Le retour de l'influent attaquant ougandais Emmanuel Okwi et du défenseur Erasto Nyoni qui étaient blessés boostera le moral de l'équipe qui reçoit à domicile. Toutefois, les Tanzaniens devront se passer des services de leur milieu de terrain Jonas Mkude, cheville ouvrière de l'équipe, et du défenseur Juuko Murshid, qui sont suspendus pour cette rencontre.

D'après la CAF, l'instance dirigeante du football africain, le match Simba-AS Vita sera dirigé par l'arbitre marocain Noureddin El Jaafari, qui sera assisté par ses compatriotes Hicham Abbou et Yahya Nouali.

