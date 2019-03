Fin d'un atelier de l'OMS sur la Santé reproductive au profit du personnel médical en Libye

15 Mars 2019

Tripoli, Libye, 15 mars (Infosplusgabon) - Une quarantaine de responsables des politiques de Santé reproductive en Libye, des directeurs de programme, prestataires de soins de Santé, universitaires, chercheurs, associations professionnelles d'obstétriciens, de gynécologues et de sages-femmes de différentes régions de Libye ont participé, du 11 au 14 mars 2019, à un atelier de formation sur les séries d'interventions en Santé maternelle et reproductive, en accord avec les recommandations mises à jour en Libye par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Organisé par le Bureau de l'OMS pour la Libye, en collaboration avec le Département de la promotion de la Santé et de la protection de la Santé du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale et le ministère libyen de la Santé, cet atelier national de quatre jours tenu à Tunis, visait "à présenter les directives récemment mises à jour par l'OMS sur les soins avant la grossesse, la Planification familiale, les soins prénataux et les soins intra-partum, en vue d'une grossesse positive, a indiqué un communiqué publié jeudi soir par le Bureau de l'OMS en Libye".

La rencontre, à laquelle des représentants de l'UNICEF, du FNUAP, de l'OIM et des bureaux régionaux et de pays de l'OMS en Libye ont pris part, a adopté un ensemble d'interventions actualisées de l'OMS pour les soins avant la conception, la Planification familiale, les soins prénataux et les soins intra-partum en Libye ; ainsi que la mise à jour des participants sur les liens-clé à renforcer pour une meilleure intégration des services de soins.

"L’atelier national s’est achevé par la validation et l’approbation des ensembles d’interventions pour les soins avant la conception, la Planification familiale, les soins prénataux et les soins intra-partum, conformément aux recommandations actualisées de l’OMS en Libye, ainsi que du manuel de formation pour maîtres formateurs sur le même sujet", a indiqué le communiqué.

En outre, un plan d’action complet et intégré définissant les actions stratégiques aux niveaux national et international a été élaboré et approuvé.

Le plan d'action comprend "des interventions-clé fondées sur des données factuelles, rentables et à fort impact, conformes aux recommandations de l'OMS et à la Stratégie nationale sur la Santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent (RMNCAH) 2019-2023, approuvée en janvier 2019".

