L'Ukraine disposée à coopérer avec la Libye, dans la formation du personnel médical

Tripoli, Libye, 15 mars (Infosplusgabon) - L'ambassadeur d'Ukraine en Libye, Nahornyi Mykola, a fait part au ministre libyen de la Santé, Hamid Mohamed Ben Omar, de la disponibilité de son pays à coopérer avec la Libye dans le domaine de la formation du personnel médical, au moment où le pays est confronté à un déficit de la main-d'œuvre dans le secteur de la médecine.

Lors de sa rencontre avec le ministre de la Santé du gouvernement d'union nationale, l'ambassadeur d'Ukraine a déclaré que son pays "était prêt à coopérer dans le domaine de la formation du personnel médical libyen et de la fourniture de services thérapeutiques", selon un communiqué publié vendredi par le Bureau d'information du ministère de la Santé.

Le diplomate ukrainien a indiqué, par ailleurs, que le volume des exportations de médicaments ukrainiens vers la Libye avait considérablement augmenté, atteignant 600.000 dollars au premier trimestre de l'année 2018.

L'ambassadeur ukrainien a souligné "la satisfaction de son pays de l'engagement de la Libye à payer les dettes de traitement et de soins des patients libyens en Ukraine", selon le Bureau d'information du ministère de la Santé.

La même source a indiqué que le ministre de la Santé avait exprimé son souhait "d'ouvrir de larges perspectives de coopération fructueuse et constructive avec diverses institutions de Santé ukrainiennes".

Dotée d'une importante infrastructure, notamment des équipements de pointe et des compétences, la Libye est confrontée, depuis la révolution du 17 février 2011, à des difficultés dans son secteur de Santé, avec le départ du personnel médical étranger et la dégradation des infrastructures, en raison des affrontements armés.

Une situation qui a favorisé l'évacuation des malades libyens à l'étranger, notamment dans les pays voisins tels que la Tunisie et l'Egypt et aussi en Jordanie, en Turquie et dans des pays européens.

