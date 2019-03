Mozambique : Le cyclone Idai va toucher terre dans le centre du pays

15 Mars 2019

Maputo, Mozambique, 15 mars (Infosplusgabon) - Le cyclone tropical, Idai, a repris de l'intensité et devrait toucher terre près de la ville de Beira, dans le centre du Mozambique dans la soirée du 14 mars, avec des vents soutenus de 180 à 190 kilomètres par heure, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

OCHA a indiqué que le 14 mars à 0h 00 temps universel coordonné (UTC), l'épicentre du cyclone était situé à environ 315 kilomètres à l'Est de Beira, dans la province de Sofala, avec des vents de 194 kilomètres par heure.

Idai devrait s'accompagner de vents violents, de fortes pluies et des ondes de tempête dans les provinces de Zambezia, Sofala, Manica et Inhambane au Mozambique, du 14 au 17 mars. De fortes pluies et des vents violents pourraient également toucher les provinces de Niassa et de Cabo Delgado au nord du Mozambique, ainsi que l'Est du Zimbabwe et le Sud du Malawi.

Plusieurs experts prédisent que le cyclone Idai pourrait être le cyclone le plus violent à toucher terre au Mozambique depuis le cyclone tropical Eline, qui a frappé le Mozambique en février 2000.

Les inondations causées par le système météorologique du cyclone tropical Idai depuis le début du mois de mars ont touché plus d'un million de personnes et causé au moins 122 décès en date du 13 mars. Au Malawi, plus de 922 900 personnes ont été touchées selon le gouvernement, avec 56 morts et 577 blessés.

On estime à plus de 82 700, le nombre de personnes déplacées, tandis que les évaluations rapides des besoins se poursuivent dans les zones les plus durement touchées pour vérifier les estimations initiales et déterminer le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire immédiate. L'imagerie satellitaire montre que le district de Chikawa est particulièrement touché.

Au Mozambique, 141 000 personnes ont été touchées, avec 66 morts et 111 blessés, d'après les médias qui citent des responsables gouvernementaux. On estime à plus de 17 100, le nombre de personnes déplacées à Zambezia et Tete, dont 10 centres de transit établis à Zambezia et 2 à Tete.

Plus de 168 000 hectares de cultures ont été touchés, selon les médias.

Les autorités mozambicaines ont lancé une alerte rouge concernant le cyclone tropical Idai et une intervention humanitaire est en cours au Malawi et au Mozambique.

Au Mozambique, une assistance est fournie dans des centres de transit pour les personnes déjà déplacées par les inondations, le gouvernement fournissant des produits alimentaires et non alimentaires, avec le soutien de partenaires locaux et internationaux, y compris le secteur privé. Toutefois, l'accès reste difficile en raison des importants dommages causés aux routes.

Au Malawi, l'acheminement de l'aide humanitaire, y compris l'aide alimentaire et non alimentaire, est en cours dans les districts les plus durement touchés, sous la direction du gouvernement et avec le soutien de partenaires locaux et internationaux.

