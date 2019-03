Burkina Faso : Le président Kaboré à N’Djaména pour la clôture du Salon africain de l’Agriculture

15 Mars 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 15 mars (Infosplusgabon) - Le président du Burkina Faso, président en exercice du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) prendra part, vendredi à N’Djamena, au Tchad, à la clôture du Salon africain de l’agriculture (SAFAGRI), a annoncé la Présidence dans un communiqué.

Organisé sous l’égide du CILSS, le salon a ouvert ses portes le mardi 12 mars dernier, dans la capitale tchadienne.

Une quarantaine de pays prennent part au SAFAGRI placé sous le thème de « La transformation des chaînes de valeurs agricoles en Afrique face aux défis économiques, climatiques et sécuritaires ».

L’ambition du salon est de booster la transformation agro-sylvo-pastorale et de créer plus d’emplois sur le continent en faveur des jeunes pour casser les ressorts de la radicalisation et du terrorisme.

Il s’agit aussi d’impulser le développement social et économique dans l’espace communautaire en tirant le meilleur parti des potentialités agricoles, fauniques et halieutiques.

