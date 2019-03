Congo-Gabon : Arrivée des chefs d’Etat de Guinée équatoriale et du Togo à Oyo

14 Mars 2019

Brazzaville, Congo, 14 mars (Infosplusgabon) - Les chefs d’Etat de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et du Togo, Faure Gnassingbe, sont arrivés à Oyo, ville située à 400 kilomètres au nord de Brazzaville, pour participer aux festivités marquant les dix ans de la disparition de la fille aînée du président congolais, Denis Sassou-Nguesso et ex-remière dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba, a annoncé, jeudi, la radio publique.

Les présidents Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Faure Gnassingbe et leur homologue Denis Sassou-Nguesso ont assisté à une messe d’action de grâces, conduite par le Cardinal émérite de la République démocratique du Congo, Laurent Monsengwo Pasinya.

Durant la messe, ponctuée par des prières, chants et danses, l’assistance a replongé dans le souvenir de celle qui, tout au long de sa vie sur terre, s’était fait remarquer par son altruisme et son humilité.

Fille de président et épouse de président, le Dr Edith Lucie Bongo Ondimba ne s’était jamais départie de sa contribution de mère de famille et restait proche des plus faibles et des démunis, ont commenté les intervenants.

Le Dr Edith Lucie Bongo Ondimba était décédée, le 14 mars 2009, à Rabat, au Maroc, à l’âge de 45 ans, rappelle-t-on.

