Congo : 30 millions d'euros de dons de l'UE au Port autonome de Pointe-Noire

Brazzaville, Congo, 14 mars (Infosplusgabon) - L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Congo, Raul Mateus Paula, a annoncé mercredi à Pointe-Noire, principal centre économique du pays, que son institution a fait un don de 30 millions d'euros pour permettre au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) d’étendre sa capacité d’accueil et de construire des infrastructures de pêche industrielle et artisanale, a-t-on appris à Brazzaville, de sources officielles.

"Le programme d’extension et de mise à niveau environnementale des infrastructures, financé en partie par l’UE, permettra de répondre à la croissance importante du trafic portuaire, tout en respectant les standards environnementaux internationaux et améliorer les infrastructures de pêche industrielle et artisanale, tout en veillant à garantir une gestion durable des ressources halieutiques", a précisé Raul Mateus Paula, lors de sa visite de travail au PAPN.

En accompagnant le PAPN dans l’amélioration de sa capacité économique, le diplomate européen a déclaré que "l’UE voulait contribuer à la réduction de la pauvreté et confirmer son rôle de partenaire économique du Congo".

Ce programme, qui a démarré en janvier dernier avec un budget total de 133 millions d'euros, est mis en œuvre par l’Agence française de développement (AFD), pour une durée de 4 ans. Il vise à étendre les infrastructures d’accueil et la compétitivité du PAPN, améliorer la gestion environnementale du port, construire des infrastructures de pêche industrielle et artisanale performantes et renforcer les services de contrôle, d’inspection et le suivi statistique des pêcheurs.

Dans ce projet, le PAPN contribue à hauteur de 33 millions d'euros. L’Agence française de développement (AFD), quant à elle, fait un prêt de 70 millions d'euros. L’UE, pour sa part, fait don de 30 millions d'euros.

