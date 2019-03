Botswana : Deux grandes entités mutualisent leurs efforts pour soutenir l'industrie du commerce et de l'exportation.

14 Mars 2019

Gaborone, Botswana, 14 mars (Infosplusgabon) - Le Botswana Investment and Trade Centre (BITC) et le Botswana Export Credit Insurance (BECI) ont mutualisé leurs forces dans le but de soutenir l'industrie commerciale et d'exportation du pays.

Les deux entités ont convenu d'une collaboration commune pour travailler et utiliser l'agence botswanaise en charge de l'exportation et de l'assurance du crédit (BECI) pour promouvoir les exportations et les investissements au Botswana par le biais d'augmentation des crédits d'exportation et les instruments d'investissements offerts aux exportateurs botswanais.

Les deux organisations ont ainsi signé un protocole d'entente au niveau des locaux du BITC, ce jeudi à Gaborone, la capitale botswanaise, pour travailler ensemble et partager des informations.

Le BITC est une organisation qui a été créée par une loi du parlement botswanais pour ainsi devenir une autorité intégrée pour l'investissement et la promotion du commerce (ITPA) avec un mandat pour la promotion et l'attraction de l'investissement, mais aussi pour la promotion et le développement des exportations, y compris la gestion de la marque et du label du pays.

Dans le cadre de son rôle critique dans l'économie botswanaise, le BITC encourage l'investissement et l'expansion domestique, fait la promotion des produits manufacturés localement au niveau du marché régional et international, contribue à l'amélioration du climat des affaires grâce à des politiques de plaidoyers, et accroît la participation citoyenne dans l'économie, ainsi que la création d'opportunités pour des emplois durables.

Créé en 1996, le BECI est, pour sa part, l'unique assureur de crédits au Botswana, et constitue une entreprise privée appartenant exclusivement à la corporation botswanaise pour le développement (BDC). Sa mission première est de développer et de doter les entreprises de contrats d'assurance pour les protéger du danger et du risque de non-remboursement de la part des clients débiteurs. Elle offre, en outre, un éventail de services tels que la sélection d'instruments pour la croissance des entreprises, l'escompte des factures, le recouvrement des dettes et la construction d'obligations et de garanties.

S'exprimant lors de la signature de l'accord, le directeur exécutif en chef du BITC, Keletsotsise Olebile, a déclaré que la coopération avec BECI soutiendra l'industrie botswanaise du commerce et de l'exportation et constitue un instrument pour la recherche d'une coopération mutuelle en vue de promouvoir le commerce régional et le développement stratégique de l'économie.

"Notre collaboration va engendrer une coopération étroite entre le BITC et le BECI dans le soutien des petites et moyennes entreprises qui opèrent au Botswana et va les encourager à exporter et à trouver des solutions à leurs problèmes de financements", a ajouté M. Olebile.

La coopération mutuelle entre les deux entités sera également un élément catalyseur pour faire avancer et soutenir le processus de diversification économique du Botswana, indique le patron du BITC, mais également pour appuyer l'exportation des produits, des services, et des marchandises produites au Botswana en octroyant un large éventail de crédits d'exportations et des produits d'assurance en matière d'investissement.

L'accord ouvrira également les possibilités pour les deux institutions de travailler ensemble et d'apporter des contributions significatives permettant de tirer profit des énormes potentialités dans leur plénitude et ceci dans le but de créer l'impact pour le développement régional tant souhaité et nécessaire.

