L’IAAF réduira le nombre de ses meetings et les épreuves de la Ligue de Diamant, à partir de 2020

14 Mars 2019

Dakar, Sénégal, 14 mars (Infosplusgabon) - La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a décidé ce lundi à Doha, au Qatar, de procéder à partir de 2020, à un lifting de son calendrier pour rendre ses épreuves plus attractives.

Ainsi, a-t-elle décidé que la Ligue de Diamant va se délester d’une date. Elle qui compte actuellement quatorze meetings dont deux finales, n’aura plus que douze meetings plus une finale, soit treize étapes à raison d’une par semaine.

Un dégraissage qui concernera aussi le circuit mondial où, en lieu et place des 32 épreuves actuelles, il n’y en aura plus que 24, (soit 12 chez les femmes et autant chez les hommes). Parmi les épreuves biffées se trouvent les 5000 mètres hommes et femmes jugés trop longs et trop ennuyeux.

D’ici « à la fin de la saison », les autres disciplines à éliminer seront identifiées, selon Sebastian Coe, le président de l’IAAF. Seront déterminantes dans le choix qui sera opéré, selon Coe qui animait un point de presse à l’issue de la réunion du conseil de l’organisation faîtière de l’athlétisme mondial, « les performances des athlètes et la popularité des disciplines ».

Il sera également tenu compte de l’avis des diffuseurs, puisque la durée des meetings devrait passer de deux heures actuellement à une heure trente, à terme.

