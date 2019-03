Marche de l’opposition béninoise pour réclamer des législatives inclusives

14 Mars 2019

Cotonou, Bénin, 14 mars (Infosplusgabon) - Une multitude de manifestants ont arpenté ce lundi plusieurs artères de la ville de Cotonou pour protester, entre autres, contre l’exclusion de l’opposition des élections législatives.

Prévue quelques jours plus tôt et reportée faute d’autorisation, la marche de l’opposition béninoise a mobilisé une foule immense en dépit des dispositions dissuasives contre les fonctionnaires de l’Etat et la forte campagne pour empêcher les jeunes d’y prendre part.

Tôt ce lundi, des centaines de personnes avaient déjà pris d’assaut le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, lieu de rassemblement, attendant les consignes des organisateurs.

Dès 10 h locales et GMT, des militants des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), de l’Union sociale libérale (USL), de la Renaissance du Bénin (RB), Restaurer l’espoir (RE), du Parti pour la libération du peuple (PLP), de la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) et du Parti communiste du Bénin (PCB), des étudiants et des syndicalistes avec des pancartes portant leurs récriminations contre le pouvoir en place, des branchages, des instruments de sonorisation ou scandant des slogans hostiles au pouvoir, ont arpenté plusieurs artères de la capitale économique béninoise.

«Non à l’exclusion», «Pas d’élection sans l’opposition», «Libérer la justice», «Talon ! Des milliers d’emplois perdus», «Non à la vassalisation des institutions», «la démocratie en péril», «Le pays va mal», «Nous avons faim», «Non aux lois d’exclusion», scandaient des manifestants dont certains arboraient la couleur rouge, devenue au Bénin le symbole du rejet et du mécontentement.

Pour les ténors de ces partis, la marche vise également à dire non, entre autres « au coup d’Etat politique du clan minoritaire arrogant au pouvoir », « au nouveau code électoral, à la nouvelle charte des partis politiques et au nouveau code pénal, à la remise en cause des acquis démocratiques, au gangstérisme et à l’affairisme au sommet de l’Etat, à l’instrumentation des institutions de la République, à l’assassinat de la démocratie béninoise ».

Pour les partis organisateurs de la marche, « le silence est un poison qui contamine tout ce qu’il touche, nos rêves, nos vies, notre avenir » et face à l’ampleur de la situation, il est temps que chacun prenne ses responsabilités ».

