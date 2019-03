Insuffisance de l’offre énergétique au Cameroun, selon la Banque Mondiale

14 Mars 2019

Yaoundé, Cameroun, 14 mars (Infosplusgabon) - Selon la Banque mondiale, seuls 30,10 pour cent de Camerounais avaient accès à l’électricité en 1990 contre 60 pour cent en 2016 et 62 pour cent en 2018.

Avec un taux d’accès à l’électricité de 62 pour cent, le secteur de l'énergie au Cameroun reste caractérisé par une offre insuffisante mais des gisements potentiels de gaz naturel, d'énergie hydroélectrique et autres énergies renouvelables existent: solaire, biomasse et éolien.

En matière de production d’électricité, le Cameroun a une capacité installée de 1360 MW, soit 998 MW pour Energy Of Cameroon (Eneo) et 362 MW pour les Independent Power Producers (IPP).

Cette énergie est principalement produite par le barrage hydroélectrique de Songloulou qui a une puissance installée de 384 MW, le barrage hydroélectrique d'Édéa avec une capacité de 276,4 MW, le barrage qui a une capacité installée de 30 MW, celui de Mekin qui génère 15 MW de puissance, le barrage hydroélectrique de Memve'ele avec une puissance installée de 211 MW, entre autres.

La consommation d'électricité par habitant au Cameroun était, en 2014, de 274 kWh, soit seulement 9 % de la moyenne mondiale répartie comme suit : l'industrie 55 %, le secteur résidentiel 21 % et le secteur tertiaire 23%.

Dans le rapport annuel 2017 de (Eneo), l’on apprend que 35 milliards de Fcfa ont été investis durant la même année pour améliorer la qualité de l’offre en énergie électrique.

Eneo, le principal fournisseur d’énergie électrique dans le pays, totalisait

1 184 372 clients pour un taux d’accès à l’électricité 62 pour cent en 2017.

Le pays ne se contente pas seulement de l’hydroélectricité, d’autres sources d’énergie telles que les centrales solaires, les centrales à gaz ont été installées pour produire de l’électricité.

En 2018, le ministère camerounais de l’Eau et de l’Energie bouclait la première phase d’un projet d’électrification par système solaire photovoltaïque de 166 localités, soit un total 166 centrales solaires ainsi que les réseaux de distribution à plus de 6159 abonnés dans le pays.

Pour la deuxième phase dudit projet concernant 184 localités, une allocation budgétaire de 454,446 millions F CFA au titre des fonds de contrepartie a été mobilisée par le gouvernement camerounais et les travaux de ladite phase sont déjà réalisés à hauteur de 31%.

En décembre 2018, la première centrale Hybride (solaire et thermique) du Cameroun était installée à Djoum dans la région du sud du pays.

Mise en service en 2013, la Kribi Power Development Corporation fonctionne au gaz naturel avec le fuel léger comme combustible de secours. Elle a une capacité de production de 216 MW. Un projet d'extension de la centrale de Kribi est en cours de développement et une fois achevé, l'installation permettra de générer une puissance électrique globale de 330 MW.

On compte également la centrale thermique au fuel lourd de Dibamba qui a une capacité de production de 88 MW.

Pour garantir une indépendance énergétique dans le pays, le gouvernement a pris plusieurs dispositions notamment la création, en juillet 2016, de la Nachtigal Hydro Power Company (Nhpc) qui va produire 420 MW sur le fleuve Sanaga

Démarré l’année dernière, les travaux de construction du barrage de Chollet est en cours, il est prévu qu’il ait une capacité de production de 600 MW.

Avec la création, en 2006, de Electricity Developmenet Corporation (Edc) par l’Etat camerounais, le pays veut accroître la production et la distribution d’énergie grâce au projet de barrage de Lom-Pangar dans l'est du Cameroun qui a une puissance installée de 30 MW.

Par ailleurs, la société d'État a piloté un projet technique d'urgence visant à faire face à un déficit prévu de 30 MW en 2016, et de 100 MW à l'horizon 2014, via la mise en place de quatre centrales thermiques au fuel, à Yaoundé, Bamenda, Mbalmayo et Ebolowa, et l'électricité produite vendue aux sociétés concessionnaires de distribution.

Sur un tout autre plan, Eneo a mis sur pied un plan d’investissement 2018-2031 ayant pour objectifs clés d’augmenter le nombre de câbles souterrains de 1000 km à 3000 km, parvenir à une gestion automatisée du réseau de distribution et une géolocalisation de 100% de ses clients, réduire les pertes en distribution à 21,5% en 2021 et 14% en 2031, contre 30% actuellement, augmenter le portefeuille clients à 1,8 million en 2021, 3,5 millions en 2031 contre 1,2 million en 2017, porter la longueur des lignes moyenne tension (Mt) et basse tension (Bt) à 33 000 km pour les premières en 2031 et 35 000 km pour les secondes contre 17 000 à ce jour.

