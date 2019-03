La Tunisie participe au Forum international africain pour le développement au Maroc

14 Mars 2019

Tunis, Tunisie, 14 mars (Infosplusgabon) - La Tunisie prendra part, les 14 et 15 mars, au sixième Forum international africain pour le développement, prévu au Maroc et axé sur le thème ''Quand l'Ouest rencontre l'Est'', avec la participation de 3.000 délégués venus de 30 pays.

Le Forum se penchera sur la problématique de la complémentarité régionale et les attentes en matière de développement en Afrique avec la participation de 40 entreprises économiques tunisiennes, a indiqué le directeur général adjoint de Attijari Bank.

Attijari Bank est prête à accompagner tous les acteurs économiques pour investir en Afrique, a-t-il ajouté, indiquant que plusieurs entreprises tunisiennes sont installées en Afrique avec des expériences réussies au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

