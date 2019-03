33 terroristes de Boko-Haram tués et d'importants matériels saisis

14 Mars 2019

Niamey, Niger, 14 mars (Infosplusgabon) - Trente-trois terroristes de Boko-Haram ont été tués mardi par l’Armée nigérienne dans la zone du Lac Tchad et d’importants matériels de guerre ont été saisis sur l’ennemi, indique un communiqué du ministère nigérien de la Défense.

« Depuis le samedi 9 mars 2019, les Forces Armées Nigériennes engagées dans la lutte contre le groupe terroriste Boko-Haram conduisent une vaste opération de ratissage dans la zone du Lac Tchad. Les actions offensives menées ce mardi 12 mars 2019 ont permis d'infliger de grosses pertes à l'ennemi », précise le communiqué du ministère de la Défense.

« Côté amis : aucune perte, ni en vie humaine ni en matériel, n'est à déplorer.

« Côté ennemi : 33 terroristes tués ; un véhicule avant blindé utilisé comme véhicule kamikaze détruit ; une importante quantité de matériel et produits divers récupérés ».

Le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, chef suprême des armées et du gouvernement, « adresse ses vives félicitations à l'ensemble de Forces de défense et de sécurité, particulièrement au détachement militaire engagé dans cette opération de ratissage qui a permis de débusquer et mettre l'ennemi en déroute ».

On rappelle que le 8 mars, des groupes terroristes avaient attaqué une position de l’armée nigérienne aux alentours de Gueskérou (extrême-est du pays) qui a réussi vaillamment à repousser l’ennemi. Le bilan faisait état de 38 terroristes et sept militaires nigériens tués.

Depuis 2015, la région de Diffa est en proie aux violences des éléments de Boko-Haram, un mouvement actif dans la zone frontalière du lit du lac Tchad (Nigeria, Niger, Tchad et Cameroun).

FIN/INFOSPLUSGABON/MIR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon