Prochaine visite du Président Tshisekedi au Rwanda

14 Mars 2019

Kigali, Rwanda, 14 mars (Infosplusgabon) - Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, est attendu chez son voisin rwandais dans un futur proche pour une visite à l'invitation de son homologue Paul Kagame, a déclaré, mercredi , Richard Sezibera, le ministre rwandais des Affaires étrangères.

D'après le chef de la diplomatie rwandaise, la date d'arrivée de M. Tshisekedi dans la capitale rwandaise n'a pas encore été confirmée, mais durant sa visite officielle, les deux dirigeants discuteront des voies et moyens de renforcer leurs relations bilatérales, notamment la coopération en matière de commerce et d'investissement, et la relance de différents projets sous l'égide de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (ECGLC).

L'ECGLC est composée de trois pays membres : le Burundi, la RD Congo et le Rwanda. Son objectif principal est de promouvoir l'intégration et la coopération économique régionales.

L'émissaire spécial du Président Tshisekedi, Vital Kamerhe, était au Rwanda en début de semaine pour préparer la visite du nouveau président élu de la RDC.

