Dégâts importants et fortes inondations au Malawi et au Mozambique après le passage du cyclone Idai

14 Mars 2019

Maputo, Mozambique, 14 mars (Infosplusgabon) - Les inondations au Malawi et au Mozambique ont touché près de 843 000 personnes et fait au moins 60 morts cette semaine, d'après les rapports préliminaires des gouvernements de ces pays d'Afrique australe respectifs.

Au Malawi, près de 739 800 personnes ont été impactées, avec 45 décès et 577 blessés enregistrés, selon un dernier rapport mis à la disposition mercredi par le Bureau du coordonnateur résident des Nations unies pour le Mozambique.

Il indique que d'après les estimations, plus de 75 900 personnes ont été déplacées, dont beaucoup dans des camps établis pour l'occasion et des personnes vivant au grand air suite à la destruction de leurs maisons.

Selon le document, des évaluations rapides des besoins sont en cours dans les zones les plus durement touchées par les pluies et les inondations, pour vérifier les estimations initiales concernant le nombre de personnes affectées ayant besoin d'une assistance humanitaire d'urgence.

Au Mozambique, le rapport des Nations unies note que plus de 103 100 personnes ont été touchées (plus de 48 000 personnes dans la province de Zambézie, plus de 51 200 à Tete et près de 3 900 à Niassa), avec 15 morts enregistrés.

Près de 17 100 personnes auraient été déplacées dans les provinces de Zambézie, Tete et Niassa, qui abritent 15 centres de transit et près de 12 500 maisons qui, selon les informations obtenues, ont été détruites.

Les inondations ont aussi affecté près de 85 000 hectares de cultures, mettant en danger la survie de plus de 57 800 petits exploitants fermiers.

Le rapport met en garde contre le fait que le niveau de l'eau devrait augmenter dans les trois prochains jours et pourrait dépasser le niveau d'alerte dans les bassins des fleuves Licungo, Zambézie, Pungoe et Buzi.

Les gouvernements malawites et mozambicains organisent la riposte humanitaire dans leurs pays respectifs, soutenus par les partenaires humanitaires.

Au Malawi, la réponse humanitaire, les efforts de secours et de recherche et des évaluations rapides sont en cours, et le gouvernement a lancé un appel au secours en termes de fourniture de matériels de secours d'urgence, notamment des tentes, de la nourriture, des médicaments et des hélicoptères pour les opérations de secours et envoyer de l'aide.

Au Mozambique, les autorités font part de besoins liés à la nourriture, l'eau, l'éducation, l'hébergement, les engrais et la santé. Le gouvernement et les partenaires apportent de l'aide aux personnes affectées. Toutefois, l'accès a été difficile du fait des dégâts importants sur les routes.

L'institut national de gestion des catastrophes au Mozambique estime les besoins de financement à environ 18 millions de dollars pour les denrées alimentaires et les articles non alimentaires, et une enveloppe supplémentaire de 13,9 millions de dollars pour les travaux routiers d'urgence dans la province de Zambézie (où 31 pour cent du réseau routier ont été endommagés) et celle de Cabo Delgado (50 pour cent du réseau routier endommagés).

Le cyclone tropical Idai, qui s'est formé le 9 mars au-dessus du Canal nord du Mozambique, et devrait atterrir près de Beira le 14 ou le 15 mars. Ce cyclone a été localisé le 12 mars au-dessus du Canal du Mozambique et devrait se renforcer et atteindre le stade de cyclone tropicale intense (équivalent catégorie 4) de nouveau avant d'atterrir.

D'après les estimations, 1,6 million de personnes vivent dans les zones qui pourraient être touchées par les vents forts (supérieurs à 120 km/h), d'après la dernière analyse de l'UNOAT. Après son atterrissage, le Cyclone Idai devrait parcourir l'intérieur des terres, apportant de fortes pluies dans le centre du Mozambique et potentiellement dans l'est du Zimbabwe.

Les dernières projections indiquent que Idai pourrait retourner dans l'est et rentrer à nouveau dans le canal du Mozambique, et potentiellement impacter le sud de Madagascar.

