Institution d'un identifiant unique du foncier en Côte d’Ivoire

14 Mars 2019

Abidjan, Côte d"Ivoire, 14 mars (Infosplusgabon) - Le gouvernement ivoirien a institué un référentiel foncier dénommé l'Identifiant unique du foncier de Côte d'Ivoire (IDUFCI), annonce un communiqué publié à l'issue du conseil des ministres.

Selon ce communiqué,l’IDUFCI est un numéro alphanumérique d’identification fixe de 20 caractères, généré dans le traitement des dossiers fonciers et attribué à toute parcelle située sur le territoire national et qu’elle devra obligatoirement posséder en dépit des modifications apportées à sa consistance.

L'adoption de cette mesure vise à mettre un terme à la juxtaposition des différents systèmes d’identification des parcelles et à établir une numérotation continue et unique des parcelles, en vue de rationaliser et de sécuriser la gestion du foncier sur l’ensemble du territoire national, explique le communiqué.

L'IDUFCI deviendra le seul référentiel foncier reconnu par les administrations intervenant dans le domaine du foncier en Côte d’Ivoire.

Ainsi, les structures en charge du foncier dans chaque administration sont tenues de régulariser la désignation des parcelles antérieurement immatriculées ou non dans un délai d’un an.

