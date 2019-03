Boeing "profondément attristée" par le crash de l’appareil d'Ethiopian Airlines

Écrit par Antoine Lawson | 11 Mars 2019

Nairobi, Kenya, 11 mars (Infosplusgabon) - Boeing, la compagnie qui a fabriqué l'avion d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche au Kenya avec 157 passagers et membres d'équipage à bord, a exprimé sa profonde tristesse face à cette tragédie.

Dans un communiqué publié sur son site internet, la compagnie américaine a déclaré: "Boeing est profondément attristée d'apprendre le décès des passagers et de l'équipage à bord du vol 302 d'Ethiopian Airlines, un avion 737 MAX 8.

"Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des passagers et de l'équipage à bord et sommes prêts à soutenir l'équipe d'Ethiopian Airlines."

Une équipe technique de Boeing se rendra sur le site du crash "pour offrir une assistance technique sous la direction du Bureau d'enquête sur les accidents en Éthiopie et du National Transportation Safety Board des États-Unis".

Plusieurs dirigeants africains ont adressé leurs condoléances au gouvernement kényan.

Il n'y a pas de survivants parmi les 149 passagers et les 8 membres d'équipage à bord du vol. Les passagers comprenaient des Kényans, des Britanniques et des Américains.

La cause du crash de l'appareil reste encore à déterminer.

