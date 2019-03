Le Premier ministre malien lance les travaux de réhabilitation d'un port de pêche à Konna au centre du Mali

11 Mars 2019

Le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga, a lancé ce week-end, à Konna, dans la région de Mopti, au centre du Mali, les travaux de réhabilitation du port de pêche, une infrastructure jugée capitale pour cette ville où l'une des activités principales est la pêche, a-t-on appris de source officielle.

D'un coût de plus de 1,2 milliard de FCFA, don de la Banque mondiale, la réhabilitation du port de Konna permettra de renforcer la résilience des populations de la zone et de créer les conditions de la reprise des activités économiques.

Elle permettra également de créer de nombreux emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes et les femmes dans cette ville, cible en janvier 2013 d'une attaque des djihadistes et de rebelles touaregs indépendantistes, dont le but était d'étendre leur emprise sur le sud du Mali, après avoir occupé trois régions du pays de mars 2012 à janvier 2013, date à laquelle, ils ont été chassés par les forces françaises du Serval aujourd'hui Barkane, les forces africaines et maliennes.

Lors des opérations de reconquête, plusieurs infrastructures ont été détruites à Konna et des milliers de populations se sont déplacées vers d'autres parties du pays.

Grâce à la Banque mondiale, qui a consenti 15 milliards de FCFA, soit 30 millions de dollars, pour un projet de reconstruction et de réhabilitation des zones touchées par la crise dans la région de Mopti, notamment les cercles de Mopti, Konna et Youvarou, en cours, les populations vivent aujourd'hui dans des conditions acceptables, a indiqué le ministre malien de l'Economie et des Finances, Boubou Cissé, lors du lancement des travaux de réhabilitation du port de pêche de Konna, à 70 km de Mopti et plus de 700 km de Bamako.

De son côté, le Premier ministre malien a renouvelé l'engagement du gouvernement à travailler à un Mali émergent, dans un environnement de paix et de sécurité qui passe, selon lui, à Konna par le désensablement du chenal qui relie le port au fleuve, la construction d'une fabrique de glace, le soutien financier à un milliers de jeunes, l'aménagement d'une piste rurale de 50 km, le financement d'urgence de transfert monétaire, entre autres.

Il a tenu à rendre un vibrant hommage aux habitants de la "ville martyre de Konna qui a incarné la résistance de nos forces face aux terroristes et qui symbolise l’engagement de la communauté internationale aux côtés du Mali".

Soumeylou Boubèye Maiga a également procédé à la remise d’un millier de lanternes solaires, toujours sur financement de la Banque mondiale, à 24 écoles du cercle y compris des medersas.

