Plusieurs maisons détruites par des pluies torrentielles dans le Sud-Est du Rwanda

11 Mars 2019

Kigali, Rwanda, 11 mars (Infosplusgabon) - Des dizaines de maisons et un mémorial érigé en souvenir du génocide de 1994 ont été fortement endommagés samedi soir par des pluies torrentielles et des inondations dans la localité de Kirehe, un district du Sud-Est du Rwanda, a confirmé un responsable de l'administration locale à Kigali.

Selon ce responsable, des bananerais et des plantations de de haricots ont également été détruites dans la même région.

"Nous avons hébergé les victimes de l'inondation dans les écoles gouvernementales et les institutions," a indiqué l'adjointe du maire en charge des affaires sociales au niveau du district de Kirehe, Géraldine Mukandarikangue.

Un peu plus tôt au début de ce mois, le service météorologique rwandais avait mis en garde contre la probabilité de pluies diluviennes au cours des mois de mars et de mai.

Selon un bilan officiel, depuis le mois de mars 2018, 41 personnes ont trouvé la mort et plus de 160 autres ont été blessées à travers le Rwanda par des catastrophes causées par des pluies diluviennes.

Ces catastrophes, notamment des inondations et des foudres, ont également tué 600 animaux domestiques, détruit des propriétés, dont plus de 300 maisons, écoles, et plus de 1700 hectares de fermes, selon le ministère rwandais en charge des Affaires des réfugiés et de la gestion d'urgence.

