La NOC présente à des entreprises allemandes les opportunités d'investissements dans le pétrole en Libye

Tripoli, Libye, 11 mars (Infosplusgabon) - Le directeur de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanallah, a profité du Forum économique germano-libyen, le 8 mars dernier, à Tunis, pour informer les représentants d'entreprises allemandes et internationales des opportunités d'investissement dans le secteur pétrolier et gazier libyen et de projets de développement dans le pays, indique un communiqué de la NOC publié dimanche à Tripoli.

Ce forum était consacré à la reprise économique libyenne et aux opportunités d'investissement en Libye.

"La Libye dispose de nombreuses ressources pétrolières et gazières, ce qui la rend attrayante pour les investissements nationaux", a-t-il déclaré, ajoutant que "la mise à disposition d'une expertise technologique supplémentaire contribuera à faire progresser la production et contribuera ainsi à notre vision stratégique visant à augmenter les taux de production de pétrole et de gaz et à accélérer ainsi la reprise de l'économie libyenne".

Selon un communiqué de la NOC, les représentants des entreprises allemandes participant au forum ont exprimé le désir de leurs entreprises de retourner en Libye et d’investir dans ce pays, notamment dans le secteur pétrolier et gazier.

Les deux parties ont également discuté d'opportunités commerciales mutuelles via des investissements dans des projets de développement, un soutien aux petites et moyennes entreprises et une formation technique spécialisée.

Le forum a vu la participation de plusieurs autres institutions libyennes dont des représentants du Conseil présidentiel, la Banque centrale, le ministère des Collectivités locales, un groupe de sociétés de la NOC, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises financières et des sociétés allemandes.

