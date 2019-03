Ethiopie : La compagnie nationale aérienne enregistre son premier crash pour 2019

10 Mars 2019

Economie-Ethiopie-Transport Aérien-Crash d'un Boeing

LIBREVILLE, 10 mars (Infosplusgabon) – La compagnie aérienne Ethiopian Airlines en pleine expansion depuis quelques années avec un excellent palmarès pour la qualité de ses services, a enregistré ce dimanche le crash d’un de ses Boeing 737 après son décollage d’Addis Abeba, avec 157 personnes à bord.

Selon l’AFP, l’appareil « qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi, s'est écrasé dimanche matin dans la région de Bishoftu en région Oromia, à une soixante de kilomètres au sud d'Addis Abeba. Et ce, peu après le décollage et les 157 personnes qui se trouvaient à bord ont péri dans l'accident ».

La compagnie Ethiopian Airlines a en outre confirmé l’accident en Ethiopie du vol ET302 qui a provoqué la mort de tous les 149 passagers et 8 membres d'équipage à son bord.

Cette tragédie est la plus lourde enregistrée par Ethiopian Airlines. Les causes de cet accident n’ont pas encore été revélées en attendant le décryptage de la boite noire de l’appareil.

L'appareil avait décollé à 08H38 (05H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et "perdu le contact" six minutes plus tard. Il devait atterrir à Nairobi vers 10H30 (07H30 GMT).

Des secours ont été envoyés sur le lieu de l'accident.

Selon l’AFP, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a indiqué dans un tweet "vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien-aimés sur le vol régulier d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi, au Kenya, ce matin".

"Nous sommes attristés par les nouvelles indiquant qu'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines s'est écrasé six minutes après le décollage en direction de Nairobi. Mes prières vont à toutes les familles et aux proches de ceux qui étaient à bord", a pour sa part twitté le président kényan Uhuru Kenyatta.

Le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki a également envoyé un message de condoléances.

La compagnie Ethiopian Airlines, détenue à 100% par l'Etat éthiopien, a connu une très forte expansion ces dernières années. Sa flotte compte plus de 100 appareils, ce qui en fait la plus importante sur le continent africain.

Courant 2018, une étude du cabinet spécialisé ForwardKeys indiquait qu'Addis Abeba avait dépassé Dubaï en tant que premier aéroport de transit pour les passagers arrivant en Afrique sub-saharienne. L'aéroport d'Addis Abeba a par ailleurs été récemment rénové.

Le Boeing 737-800 MAX qui s'est écrasé était un appareil récent livré courant 2018 à la compagnie.

Le dernier accident grave d'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines est celui d'un Boeing 737-800 qui avait explosé après avoir décollé du Liban en 2010. Les 83 passagers et les sept membres de l'équipage avaient été tués.

Ethiopian Airlines, est la compagnie aérienne nationale éthiopienne, contrôlée à 100 % par l'État éthiopien. Elle a été fondée en 1945 sous le nom d'Ethiopian Air Lines (EAL) et a adopté son nom actuel en 1965. Elle fait partie de l'Association internationale du transport aérien depuis 1959 et de l'Association aérienne africaine depuis sa création en 1968. Elle fait partie de l'alliance de compagnies aériennes Star Alliance depuis 2011.

Son principal centre d'activités et son siège se trouvent à l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba. Elle dessert actuellement 125 destinations pour le transport de passagers (dont 20 en Éthiopie) et 44 pour le transport de fret ; Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de destinations en Afrique. C'est une des compagnies aériennes mondiales dont l'activité a connu la croissance la plus rapide au XXIe siècle.

En mars 2019, la flotte d'Ethiopian Airlines comprend 96 avions passagers et 8 avions cargo. La compagnie assure posséder « la flotte la plus jeune d'Afrique ». Partenaire historique de Boeing, elle a commandé, pour la première fois de son histoire, 14 avions au constructeur européen Airbus en 2015.

FIN/INFOSPLUSGABON/MLK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon