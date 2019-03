L’Organisation mondiale de leadership nomme Elizabeth Zucker en qualité de Présidente

06 Mars 2019

DALLAS, 5 mars (Infosplusgabon) - YPO, l’organisation mondiale de leadership de premier rang de chefs d’entreprise, a annoncé mardi l’élection d’Elizabeth Zucker au poste de présidente du Conseil d’administration d’YPO pour 2019-2020.

Zucker est le 68e membre à occuper ce poste et succédera à Pascal Gerken, président actuel d’YPO. Elle débutera son mandat le 1er juillet 2019.

Membre des sections YPO Saint Louis Gateway et YPO Mid-America, Zucker est l'Associée directrice générale d’Interior Investments of St. Louis, LLC, société à responsabilité limitée de l'Illinois et filiale de I3 Group, Inc..

Grâce à un modèle commercial de réseau en étoile et au leadership de Zucker, Interior Investments of St. Louis, LLC est devenue un concessionnaire d’une valeur de 40 millions de dollars.

« Je suis honorée par l'élection du conseil d'administration en tant que présidente d’YPO pour le mandat 2019/2020. YPO a eu une influence incroyablement puissante sur ma vie, mes affaires et ma famille. Je suis impatiente de continuer à servir YPO, qui a apporté à ma vie d'incroyables amitiés et expériences que je chéris profondément », déclare Zucker.

Le président d’YPO est élu par ses pairs membres au conseil d'administration. Zucker continue l'héritage du fondateur et premier président d’YPO, Ray Hickok, qui a établi la norme pour le leadership des pairs. Aujourd'hui, plus de 30 anciens présidents d’YPO sont activement engagés avec l'organisation.

« Les plus grands atouts d’YPO sont ancrés dans la vie, les expériences et les dons que nos membres partagent avec nous chaque jour », déclare Gerken. « Elizabeth illustre ce que signifie être un leader créant un monde d'impacts. Je sais qu'elle dirigera avec passion et sera une ambassadrice extraordinaire d’YPO et de nos plus de 27 000 membres ».

Zucker a rejoint YPO en 2007. Elle s'est rapidement impliquée dans la direction d’YPO, occupant plus de sept postes de responsable de section. En 2014, elle a rejoint le Central U.S. Regional Executive Committee et a exercé de 2013 à 2015 les fonctions de responsable de l'intégration régionale (« Regional Integration Officer »). De 2015 à 2016, elle a été Présidente régionale centrale des États-Unis (« Central U.S. Regional Chair »).

En juillet 2016, Zucker est devenue membre du Conseil d'administration d’YPO. Tout au long de son mandat, elle a siégé aux comités suivants : Membership Committee, Governance and Succession Committee, Chapters and Regions Committee, Compensation and HR Committee de l’YPO, et en tant que Présidente du conseil d’YPO.

YPO est la première organisation mondiale de leadership regroupant plus de 27 000 dirigeants dans plus de 130 pays et la plateforme mondiale qui leur permet de s'engager, d'apprendre et de se développer. Les membres d’YPO exploitent les connaissances, l'influence et la confiance des chefs d'entreprise les plus influents et novateurs du monde pour inspirer l’impact des affaires, du personnel, de la famille et de la collectivité. (Source (GLOBE NEWSWIRE/KNOWLEDGE BYLANES).

