TV5MONDE arrête sa collaboration avec un réalisateur burkinabé accusé de violence envers une de ses assistantes

Paris, France, 5 mars (Infosplusgabon) - La chaîne francophone, TV5MONDE, a décidé d’arrêter sa collaboration avec le burkinabé Tahirou Yasséré Ouedraogo, réalisateur de la série "Le Trône", en compétition au FESPACO, et ne diffusera pas son film pour avoir agressé une de ses assistantes, a-t-appris samedi dans la capitale française.

"Au FESPACO, qui se déroule actuellement à Ouagadougou (Burkina Faso), TV5MONDE est alertéE de l'agression d'Azata Soro, assistante du réalisateur Tahirou Yasséré Ouedraogo sur le tournage de la série en compétition, "Le Trône". Celui-ci, à la suite d'une altercation, a saisi une bouteille, l'a brisée et volontairement défiguré la jeune femme avec cette arme", a indiqué la chaîne francophone samedi dans un communiqué dont copie a été transmise à la PANA à Paris.

TV5MONDE, a ajouté la même source, très engagée dans la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences qui leurs sont faites, ne diffusera pas "Le Trône", exclut toute collaboration à venir avec Tahirou Ouedraogo et se réserve le droit de le poursuivre en justice pour réparation des préjudices causés.

"De plus, TV5MONDE, à travers son directeur général, Yves Bigot, et sa directrice Afrique, Denise Epoté, rappelle son engagement auprès du cinéma africain, de la place des femmes dans la création, du collectif "Noire n’est pas mon métier", et exige de la direction du FESPACO qu’elle retire la série "Le Trône" de la compétition", a souligné la chaîne francophone.

Tahirou Yasséré Ouedraogo, né en 1966, réalisateur, scénariste et producteur burkinabè, a été arrêté et condamné par la justice au moment des faits l’année dernière, mais a été rattrapé par son acte au FESPACO avec la dénonciation des comédiennes Nadège Beausson-Diagne et Azata Soro des violences subies par les femmes de la part de cinéastes africains.

Les deux comédiennes, pour encourager les femmes à dénoncer ces violences, ont lancé le mouvement #memepaspeur, alors qu’une pétition lancée par les collectifs de femmes "Cinéastes non-alignées" et "Noire n'est pas mon métier", intitulée "Détrôner le Trône", demande que la série "Le Trône", soit "exclue de la compétition" du 26ème FESPACO.

