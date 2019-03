Le président rwandais félicite son homologue nigérian pour sa réélection à la tête de son pays

05 Mars 2019

Kigali, Rwanda, 5 mars (Infosplusgabon) - Le président rwandais, Paul Kagamé, a félicité samedi son homologue nigérian, Muhammadu Buhari, pour sa réélection à la tête du Nigeria.

"Nous espérons bâtir des liens plus forts entre le Rwanda et le Nigeria, et travailler ensemble, alors que vous continuez à mener votre pays vers le succès et la prospérité", a notamment écrit le Président Kagamé dans un tweet.

En début de semaine, la Commission électorale du Nigeria a déclaré le président sortant, Muhammadu Buhari, vainqueur de la dernières élection présidentielle organisée dans ce pays ouest-africain.

Il s'agit du second mandat de quatre ans de M. Buhari. Ce dernier, âgé de 76 ans, candidat du parti au pouvoir le All Progressives Congress party, a recueilli 55,6 pour cent des suffrages exprimés pour battre son principal challenger, l'ex vice-président Atiku Abubakar, du People's Democratic Party (PDP), qui a obtenu 41,2 pour cent des voix.

