La CEEAC veut l'accès à l'internet haut débit pour plus de 95 pc de la population d'Afrique centrale

05 Mars 2019

Brazzaville, Congo, 5 mars (Infosplusgabon) - Les ministres des Télécommunications des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) entendent ainsi réaliser dans les six années à venir, une couverture de plus de 95 pc de la population de la sous-région en moyens et services haut débit à des prix compétitifs, selon un communiqué publié à l'issue de leur réunion vendredi à Brazzaville.

La quatrième réunion des ministres des Télécomunications de la CEEAC a été précédée par les travaux des experts consacrés à l’examen et à la validation du Plan d’action consensuel de déploiement des infrastructures de communications électroniques en Afrique centrale (PACDICE-AC), des projets nationaux et de leur cadre institutionnel de mise en œuvre.

‘’Nous encourageons les États membres à prendre des mesures pragmatiques afin de créer un climat d’investissement transparent, stable et prévisible à la mise en œuvre du PACDICE-AC ; à promouvoir les avantages socio-économiques de la réalisation des infrastructures large bande auprès des utilisateurs et à participer à l’initiative visant à renforcer les capacités des États en matière de gouvernance de l’internet’’, souligne la déclaration des ministres.

Ce s derniers ont promis d’assurer une utilisation harmonisée du spectre des fréquences ; d’améliorer le niveau des cadres politiques, juridiques et réglementaires des technologies de l'information et de la communication ; de renforcer la coordination entre les autorités de régulation nationale et des associations et de développer les stratégies numériques nationales à portée sous-régionale.

Mieux, les moyens et les services des télécoms large bande pourront être mis à la disposition de la population, surtout rurale, et des entreprises.

Selon le secrétaire général-adjoint en charge du département programme de la CEEAC, Abdallah Manirakiza, ils vont accélérer la modernisation de l’économie, puis stimuler la compétitivité des entreprises et des territoires.

Les autorités congolaises ont plaidé pour une meilleure coordination des projets communautaires.

‘’ L’intégration des économies exige de tous les États l’ouverture, l’accessibilité et la compétitivité pour faciliter la libre circulation des données et échanges numériques mutuellement avantageux‘’, avait insisté le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, à l’ouverture des travaux de la réunion ministérielle.

‘’La poursuite des chantiers de constitution des infrastructures des communications électroniques constitue un défi communautaire et un enjeu pour l’arrimage inévitable de nos États à la modernité (…) Nous devons donc agir, agir vite afin que les discours cèdent le pas aux actions concrètes en matière de développement des télécoms ’’, avait lancé Clément Mouamba.

FIN/INFOSPLUSGABON/PIO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon