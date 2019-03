Le Mali et l'ONU s'engagent pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées au conflit

02 Mars 2019

Bamako, Mali, 2 mars (Infosplusgabon) - Le Mali et l'Organisation des Nations unies se sont engagés à œuvrer conjointement pour la prévention et la réponse aux violences sexuelles liées aux conflits, dans un communiqué conjoint signé vendredi à Bamako.

Cet engagement comprend notamment la lutte contre l’impunité, la prise en charge des victimes, la réponse juridique ainsi que l’appui et le soutien aux autorités maliennes, aux organisations de prise en charge et aux victimes.





A l’issue de la cérémonie, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour les violences sexuelles en période de conflit, Mme Pramila Patten, a souligné que la signature de ce communiqué conjoint n’était pas une fin en soi et que "c'est l’engagement dans sa mise en œuvre et sa réalisation qui importe ".





Le communiqué conjoint a été signé par Mme Patten et le ministre malien de la Justice, Tiénan Coulibaly et est le fruit d’une longue collaboration entamée depuis avril 2016, et qui vient d’aboutir à l'occasion de la visite officielle de Mme Pramila Patten au Mali du 25 février au 1er mars 2019.





Au cours de sa visite, Mme Pramila Patten a rencontré plusieurs hautes autorités gouvernementales, les associations de victimes, les leaders religieux ainsi que les représentants de la communauté internationale.





A travers cette démarche, elle entend fédérer tous les efforts destinés à mettre en œuvre une réponse institutionnelle globale face aux violences sexuelles liées aux conflits.





