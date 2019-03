Un village du Sud du Sénégal rayé de la carte par un incendie

02 Mars 2019

Ziguinchor, Sénégal, 2 mars (Infosplusgabon) - Un village situé au sud du Sénégal a été rayé de la carte vendredi soir par un violent incendie qui n'a rien épargné.

l ne reste presque plus rien du village de Darou Pakathiar, dans le département de Madina Yoro Foulah, au sud du Sénégal, a confirmé, Mamadou Dame Cissé, maire de Borouco, auquel est rattaché le village, qui évalue les pertes à plus de 30 millions de francs CFA.





‘’C’est une véritable catastrophe. 27 maisons et des cases ont été réduites en cendres. Il y a eu également des récoltes, du bétail, du matériel agricole et de fortes sommes d’argent, fruit de la vente des arachides, qui ont été brûlés. Il ne reste plus rien de ce village’’, a-t-il confié.





Les sapeurs pompiers de la ville de Kolda n’ont presque rien pu faire face aux flammes à cause du manque d'eau, les puits de la localité faisant près de 50 mètres de profondeur, ce qui a obligé les soldats du feu à faire de longues distances pour se ravitailler.





M. Cissé a lancé un appel aux autorités et aux bonnes volontés pour assister ces populations qui manquent de tout aujourd’hui et qui sont condamnées à passer la nuit à la belle étoile en attendant de reconstruire de nouvelles cases.





Et l’un des plus grands problèmes sera de trouver de la paille pour couvrir les cases qui seront reconstruites, parce que le bétail a consommé une partie de la paille, l’autre ayant été ravagée par des feux de brousse, note un habitant de la zone.









