Au moins 465 personnes tuées dans des accidents de la circulation en 2018 au Mali, selon la Police

02 Mars 2019

Bamako, Mali, 2 mars (Infosplusgabon) - Au moins 465 personnes ont été tuées dans 13.108 accidents de la circulation routière, au cours de l'année de 2018 au Mali, selon la Police nationale, qui précise que sur les 13.108 accidents enregistrés, 10.406 sont survenus dans le district de Bamako et 2.702 dans les régions.





Selon les statistiques de la police, en 2018, les accidents de la circulation ont été à l’origine de 322 décès dans la ville de Bamako, la capitale, contre 143 dans les régions du pays.





La non-maîtrise du code de la circulation routière, le manque de conscience de la part des usagers, la violation flagrante et impunie des règles de la circulation, non seulement par les usagers, mais aussi et surtout par les policiers chargés de veiller sur ces règles, seraient à l'origine de ces accidents.





Ainsi, en dépit des campagnes de sensibilisation et d'autres initiatives menées par l'Agence nationale pour la sécurité routière, le nombre d'accidents de la circulation demeure élevé au Mali, reconnaît la police.





