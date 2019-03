Le Premier ministre éthiopien et le président kényan déterminés à réaliser un méga projet infrastructurel régional

01 Mars 2019

Addis-Abeba, Ethiopie, 1er mars (Infosplusgabon) - Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Président kényan Uhuru Kenyatta ont renouvelé leur engagement à poursuivre la mise en oeuvre d'un méga projet de construction urbaine, ferroviaire et portuaire.

Les deux dirigeants ont renouvelé leur engagement à réaliser intégralement le couloir de transport Port-Sud-Soudan-Éthiopie (LAPPSET) de Lamu, prévu pour servir de corridor sur l’Océan Indien, afin de stimuler leurs échanges commerciaux, au cours d'une rencontre commerciale bilatérale organisée à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, ont annoncé, ce vendredi, des officiels.

Le Président Kenyatta et le Premier ministre Abiy estiment que LAPSSET, une initiative infrastructurelle d'envergure régionale, est essentielle pour le potentiel économique du Kenya, de l'Ethiopie et du Soudan du Sud mais aussi de l'ensemble de la région est-africaine.

Les deux leaders ont présidé l'ouverture officiel du forum commercial Ethiopie-Kenya de deux jours ce vendredi à Addis-Abeba, selon la cellule de communication stratégique de la Présidence kényane.

Les deux hommes d'Etat ont promis de renforcer les liens économiques entre leurs deux pays.

"Je pense que le projet LAPSSET est très prometteur concernant la transformation de nos pays et l'amélioration des conditions de vie de nos peuples", a dit le Président Kenyatta. "Le Kenya et l'Ethiopie ont décidé de travailler en partenariat pour développer des projets d'infrastructures de première classe reliant nos grandes nations et le continent. Ainsi je veux parler du projet LAPSSET dans lequel le Kenya est, à n'en pas douter, pleinement engagé", a dit M. Kenyatta.

Cette série de projets concernent le Port Lamu, un projet de raffinerie régionale et la construction d'un pipeline pétrolier vers le Soudan du Sud, et devraient coûter 26 milliards de dollars. Le projet comprend aussi la construction d'une cité balnéaire le long du corridor et l'ouverture d'un nouveau hub de transport régional.

La réalisation de ces projets a été ralentie en partie par les dynamiques politiques régionales, y compris la reprise de la guerre au Soudan du Sud.

Le Président Kenyatta, qui est en Ethiopie pour une visite officielle de deux jours à l'invitation du Premier ministre Abiy, est accompagné d'une délégation commerciale.

Outre la mise en oeuvre des projets infrastructurels, le Président Kenyatta et le Premier ministre Abiy ont lancé un appel à l'accélération de la transformation de la ville de Moyale en un hub commercial transfrontalier en vertu de l'Accord de statut spécial (SSA) de 2012.

"Le SSA offre un bon cadre pour les discussions de ce jour. Les quatre principaux domaines couverts par l'accord - le commerce, les investissements, les infrastructures, la sécurité alimentaire et des revenus durables - sont essentiels pour le resserrement de nos relations, la promotion de nos économies etc., en permettant au secteur privé de prospérer", a dit le Président Kenyatta.

Le SSA, signé en novembre 2012, est un cadre de collaboration entre le Kenya et l'Ethiopie. Il a facilité la construction de l'autoroute Moyale-Addis-Abeba, du Poste frontière à guichet unique et d'autres initiatives conjointes.

Le Président Kenyatta a invité le secteur privé éthiopien à investir dans les quatre grands projets inscrits dans l'agenda et demandé aux hommes d'affaires de trouver de nouvelles opportunités pour la collaboration commerciale entre le Kenya et l'Ethiopie.

"Les quatre grands projets de l'agenda relatifs à la sécurité alimentaire; un logement abordable; la production et le développement de soins de santé abordables offrent des opportunités d'investissement concrètes, et je souhaite la bienvenue au secteur privé éthiopien pour travailler en partenariat avec nous", a-t-il dit.

Le Premier ministre éthiopien, pour sa part, a dit que l'Ethiopie était ouverte aux investisseurs kényans et a plaidé en faveur du renforcement des relations commerciales entre les deux pays. "Les opportunités sont maintenant largement ouvertes aux entreprises kényanes pour des investissements dans les secteurs de l'énergie et de l'aviation en Ethiopie", a déclaré M. Abiy.

"De grands projets similaires attendent les investisseurs kényans dans la transformation agricole, le textile et la fabrication de vêtements partout dans le pays", a-t-il ajouté.

Selon le dirigeant éthiopien, son pays est prêt à tirer des leçons de l'expérience et l'expertise kényanes dans le secteur du tourisme.

"Considérant l'expérience et le savoir-faire majeurs du Kenya dans le secteur du tourisme, l'Ethiopie a beaucoup à gagner", a estimé le Premier ministre.

M. Abiy Ahmed a aussi invité le Président Kenyatta à se joindre à lui dans la transformation d'Addis-Abeba en une ville verte moderne, idéale pour le tourisme urbain et le secteur des services.

Parmi les officiels présents à cette rencontre, figurent le secrétaire d'Etat Peter Munya (commerce) et l'ambassadrice kényane Monica Juma (Affaires étrangères), ainsi que le ministre éthiopien des Affaires étrangères Dr Werkneh Gebeyehu.

FIN/INFOSPLUSGABON/TYH/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon