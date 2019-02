Les médias sociaux ougandais en guerre contre les généraux militaires délinquants

28 Février 2019

Kampala, Ouganda, 28 février (Infosplusgabon) - L'histoire d'un général de l'armée ougandaise et de ses gardes du corps, qui agressent une policière de la circulation, a déclenché une tempête, en particulier sur les médias sociaux.

Les Ougandais se sont tournés vers Twitter et Facebook pour condamner l'acte et se moquer de la situation dans le pays.

Le général de division Kyaligonza était conduit dans l'une des banlieues de Kampala dimanche lorsque son véhicule a soudainement fait un demi-tour illégal sur l'autoroute, ce qui a amené un agent de circulation en service à le faire arrêter. L'acte de l'officier de police a été interprété par le général de l'armée comme un manque de respect.

Le général de division Kyaligonza a cessé son service militaire actif et a servi pendant près de deux décennies comme ambassadeur de l'Ouganda au Burundi.

Il détient une influence résiduelle dans l'armée, ayant atteint un statut quasi culte en raison de son rôle dans la guerre qui a porté le Général Yoweri Museveni au pouvoir en 1986.

Quelques minutes après l'incident, un clip vidéo montrant deux des gardes du corps du général Kyaligonza, vêtus de l'uniforme de l'armée, malmenant la policière de la circulation pendant qu'un agent de la circulation tente de les maîtriser, est devenu viral.

Sur la vidéo on voit que le major général Kyaligonza est visiblement en colère et pointe la paume de sa main vers la policière.

L'homme, qui a filmé la vidéo, a depuis affirmé qu'il avait été forcé d'arrêter de filmer l'incident par un des gardes du corps qui lui a balancé son épée.

Dans sa déclaration au poste de police où elle a signalé un cas d'agression contre le général Kyaligonza et ses gardes du corps, la policière a déclaré que le général militaire l'avait giflée si fort qu'elle a été aveuglée pendant un moment.

L'activité s'est développée sur Facebook et Twitter, avec un hashtag, #Kyaligonza, qui a rapidement fait son apparition.

Mathias Mpuuga, député, a écrit sur Facebook : "J'ai visité le poste de travail du Général Kyaligonza à Bujumbura [Burundi] il y a environ deux ans. Nous avons constaté qu'il avait envahi la station - en tant que comptable, secrétaire, auditeur et ambassadeur ; pensant que c'est un endroit trop petit pour qu'il partage les tâches avec les autres ! Il a licencié tout le personnel de l'ambassade. Ses actions d'aujourd'hui donnent foi à ce que nous avons établi à l'époque".

Un utilisateur de Twitter, un Karuhanga, twitter en @Rutooza, a ressenti le besoin de s'adresser directement au Président Museveni : " Cette histoire de #Kyaligonza est pire qu'on ne le pense ! Et c'est le représentant de l'Ouganda dehors ? @KagutaMuseveni une indiscipline de cette nature face au peloton d'exécution, dans la brousse, à un moment donné ! Que s'est-il passé ?"

Les militaires ont agi rapidement pour tenter de limiter les dégâts, son porte-parole, le brigadier Richard Karemire, twittant : "Nous avons été informés de l'incident impliquant un sergent de la circulation de la police et des soldats de la police militaire de l'UPDF[Forces de défense du peuple ougandais]. C'est très regrettable et je présente mes excuses à notre sœur de la police. L'UPDF et l'UPF[police ougandaise] sont en train d'établir les faits. Les conclusions guideront l'action à entreprendre".

Puis le brigadier Karemire a continué avec un autre tweet : "Nous tenons à informer le public qu'alors que les enquêtes sur les circonstances qui ont conduit à l'incident de Seeta [à environ 15 km de Kampala] se poursuivent, les UPDF ont arrêté RA/221607 L/CPL Bushindiki Peter et RA/230927 Pte Okurut John Robert. Ils sont maintenant détenus au quartier général de la police militaire".

L'annonce de l'arrestation des gardes du corps du général Kayaligonza - et de son errance - a suscité plus de colère et de réactions sur les médias sociaux.

Jafari Sitakange, twitting comme @sitajaf, a remarqué, "Et il est encore plus triste de savoir que c'est très probablement un coup de pub de l'UPDF. Il est fort probable qu'ils seront diffusés par les médias et qu'ils s'en tireront à bon compte après cela. Quant à #Kyaligonza, ils ne peuvent même pas dire un mot. Il est parmi les Intouchables UG. Un groupe très arrogant. #ImpunityUg #Uganda."

Dans le passé, le général de division Kyaligonza a déjà été impliqué dans plusieurs incidents, dont celui d'avoir giflé deux journalistes à des occasions différentes et d'avoir tabassé un chef de village à une autre occasion. Il a également été accusé d'avoir expulsé illégalement des gens de leurs terres.

Alors que les utilisateurs des médias sociaux réprimandaient le Maj Gen Kyaligonza, beaucoup d'entre eux ont également fait référence à la conduite d'un autre ancien combattant, le Maj Gen Kasirye Ggwanga, qui a été nommé dans un certain nombre d'activités tristement célèbres ces derniers temps.

Le mois dernier, le Maj Ggwanga a admis qu'il avait tiré sur les pneus d'une voiture appartenant à un musicien local parce que ses occupants faisaient de la musique forte.

En août 2017, le major-général Ggwanga a incendié une niveleuse qu'il a trouvée en train de niveler une terre revendiquée par son parent. Il a également été accusé d'un certain nombre d'autres actes, notamment d'affrontements avec des civils. Aucun d'entre eux n'a jamais été formellement inculpé devant les tribunaux militaires ou civils pour leurs actions.

Tout comme le général de division Kyaligonza, le général de division Ggwanga est également reconnu pour avoir joué un rôle clé dans les derniers jours de la guerre qui a porté le général Museveni au pouvoir. Museveni n'a pas parlé de la conduite des généraux.

