L’opposition sénégalaise « ne déposera pas de recours » contre la réélection de Macky Sall à la présidentielle

Dakar, Sénégal, 28 février (Infosplusgabon) - L’opposition sénégalaise a décidé de « ne déposer aucun recours auprès du Conseil constitutionnel » pour attaquer les résultats provisoires de la présidentielle du 24 février, donnant le président sortant Macky Sall vainqueur dès le premier tour avec 58,27% des voix.

La nouvelle a été annoncée ce jeudi après-midi par Idrissa Seck, candidat de la Coalition IDY2019 arrivé deuxième avec un score de 20,50%, représentant 898 674 voix. Elle intervenait quelques instants après la publication des résultats provisoires par le juge Demba Kandji, président de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV).

Ces résultats, selon Idrissa Seck qui participait à sa troisième présidentielle après 2007 et 2012, « reflètent parfaitement la commande du candidat sortant » Macky Sall. C’est pourquoi, lui et les trois autres candidats de l’opposition, Ousmane Sonko crédité de 15,67% des voix, El Hadji Issa Sall qui a obtenu 4,07% et Madické Niang qui a obtenu un score de 1,48%, « rejettent fermement » ces résultats. Mais ils ne déposeront pour autant pas de recours auprès du Conseil constitutionnel qui a donc désormais 72 heures pour publier les résultats définitifs officiels.

D’après le candidat de IDY2019, le président sortant « a confisqué la volonté du peuple et sera seul à en assumer la responsabilité face au peuple et à l’histoire ».

On rappelle qu’avec un taux de participation à cette présidentielle de 66,23%, cette élection a fait mieux que la précédente de 2012 qui avait enregistré un taux de 51,21%.

