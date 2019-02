Réédition du livre sur le professeur nigérien agrégé de mathématiques Boubakar Ba

28 Février 2019

Paris, France, 28 février (Infosplusgabon) - Le journaliste et écrivain nigérien Seidik Abba vient de faire rééditer son livre d’entretiens avec le professeur Boubakar Ba intitulé « Entretiens Boubakar Ba : Un Nigérien au destin exceptionnel » qui retrace la vie, les combats et la vision de ce normalien, agrégé de mathématiques.

La nouvelle édition revue et augmentée avec une préface du Pr Saliou Touré, compagnon intellectuel de Boubakar Ba pendant quarante ans, et un postface du Pr Mahaman Bazanfaré, recteur de l’université de Zinder, deuxième ville du Niger, s’épanche sur les péripéties de la création du Centre d’enseignement supérieur (CES) de Niamey, devenu l’université de Niamey en 1973, établissement dirigé par le professeur Ba jusqu’en 1979.

Le Pr Boubakar Ba, premier africain à entrer à l’École normale supérieure (ENS) de la rue d’ULM à Paris où il a obtenu son agrégation de mathématiques deux ans plus tard, a soutenu sa thèse de mathématiques en 1965 à la Faculté des sciences de Paris, avant d’enseigner cette discipline pendant vingt-huit années en France, au Sénégal, à Madagascar, au Niger et en Côte d’Ivoire.

Boubakar Ba, premier recteur, de 1971 à1979, de l’Université de Niamey, la capitale nigérienne, est décédé en avril 2013 à l’âge de 78 ans à Paris des suites d’une maladie.

L’ouvrage, dont la première édition a été publiée en 2015, s’étalera également sur les circonstances de la rencontre entre Boubakar Ba et Thomas Sankara à Antsirabe, le décryptage que le professeur Ba fait du coup d’État du 15 avril 1974 au Niger, son regard perspicace sur les défis des universités africaines ainsi que sa dénonciation des frontières héritées de la colonisation.

Seidik Abba, spécialiste des questions africaines et surtout du Niger et analyste reconnu de l’actualité africaine sur plusieurs médias français et panafricains, a été rédacteur en chef central de l’hebdomadaire panafricain Jeune-Afrique, chef du bureau parisien de l’agence Panapress et chroniqueur au Monde Afrique.

Le journaliste et écrivain nigérien, également chercheur associé à l’Université de Valenciennes (nord de la France) où il a soutenu sa thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication (SIC), a publié plusieurs ouvrages dont, entre autres, Le Niger face au Sida: atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie en (2008), La presse au Niger: état des lieux et perspectives (2009), Rébellion touarègue au Niger: Qui a tué le rebelle Mano Dayak ? (2010) ou Niger : la junte militaire et ses dix affaires secrètes (2010-2011) publié en 2013.

FIN/INFOSPLUSGABON/HGK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon