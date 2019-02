Un juge souligne la sérénité des travaux de la Commission sénégalaise de recensement des votes

28 Février 2019

Dakar, Sénégal, 28 février (Infosplusgabon) - Les travaux de la Commission nationale de recensement des votes du Sénégal se sont déroulés dans un climat serein qui a facilité la proclamation rapide des résultats provisoires de l’élection présidentielle, a déclaré jeudi à Dakar son président, le juge Demba Kandji.

"Durant trois jours nous avons procédé à l’examen des procès-verbaux issue des commissions de recensement départementales des votes du Sénégal et de l’étranger. Nous avons ainsi examiné 53 procès-verbaux qui n’ont fait l’objet, sauf rectification et harmonisation d’écritures, d’aucune réserve. L’examen a été fait avec les représentants des candidats", a déclaré M. Kandji, par ailleurs premier président de la Cour d'Appel de Dakar.

Le juge Kandji, livrait les résultats provisoires de la présidentielle, a indiqué, qu’à l’exemption de la représentante de la coalition "Idy 2019", les délégués des autres candidats ont signé le procès-verbal.

Cependant, les représentants des candidats El Hadji Issa Sall et Madické Niang ont joint au procès-verbal, "comme la loi le permet", des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l’organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du pays.

Leurs réclamations sont annexées au procès-verbal qui sera soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel qui devra proclamer les résultats définitifs de l’élection présidentielle.

"Nos travaux se sont bien déroulés. Il n’y a eu aucun problème et tout s’est passé conformément à la loi. Les magistrats ne sont pas intervenus une seule fois parce qu’il n’y avait pas de problème", a souligné Mbaye Ndiaye, le représentant du candidat Macky Sall.

Le président sortant, Macky Sall, a été réélu à la tête de son pays avec 2.554.605 voix, soit 58,27 pc des suffrages valablement exprimés, selon les résultats provisoires.

Il devance le candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck, crédité de 20,5 pc des voix, suivi de Ousmane Sonko de la coalition "Sonko Président" qui a obtenu 687.065 voix, soit 15,67 pc des suffrages.

Les candidats du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), El Haji Issa Sall, et de la coalition "Madické 2019", Madické Niang, arrivent en troisième et quatrième position, obtenant, respectivement, 04,07 pc et 01,48 pc des voix.

Selon la loi électorale, les candidats ont 72 heures pour faire des réclamations devant le Conseil Constitutionnel.

