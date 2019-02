La Banque mondiale lance un programme d'appui au secteur éducatif gambien

28 Février 2019

Banjul, Gambie, 28 février (Infosplusgabon) - Le Bureau de la Banque mondiale en Gambie et le ministère gambien en charge de l'Enseignement de base et de l'Enseignement supérieur ont lancé mercredi, un programme d'appui au secteur éducatif gambien estimé à 35 millions de dollars américains (ESSP).

Ce programme, qui a pour objectif de soutenir les enfants en âge d'aller à l'école d'accéder à l'éducation de base, aux centres coraniques (Madrassas), au programme de développement pour les tout-petits, est financé conjointement par l'Association internationale pour le développement de la Banque mondiale (IDA) à hauteur de 30 millions de dollars américains et par un don de cinq millions de dollars américains du partenariat mondial pour l'éducation.

Selon Mme Claudiana A. Cole, la ministre gambienne en charge de l'Education de base et l'Education secondaire, le programme a pour objectif d'améliorer les résultats de l'enseignement et de l'apprentissage au niveau du préscolaire, du primaire et des collèges.

"Au cours des années passées, l'enseignement de base et l'enseignement secondaire ont expérimenté une croissance phénoménale à tous les niveaux en termes d'accès, de rétention et de performances.

"Nous avons cependant pris conscience de la nécessité de combler d'immenses fossés existants, notamment dans le domaine de l'accès à l'éducation et à l'inscription", a-t-elle ajouté.

Mme Cole a ajouté que ce soutien émanant de la Banque mondiale et du partenariat mondial pour l'éducation, est en parfaite adéquation avec les efforts entrepris par le gouvernement gambien et constitue un appui de taille pour résorber les déficits qui existent dans le système éducatif du pays.

Selon les rapports, le projet va profiter à 411000 enfants en âge d'aller à l'école, y compris 32500 tout-petits, et 375200 autres qui sont au niveau primaire, secondaire et dans les lycées, sans oublier 2300 enfants qui se trouvent dans les écoles coraniques.

Pour le préscolaire et le cycle primaire, les programmes éducatifs dans le cadre du projet, vont faire objet de révisions et de revues au terme desquelles de nouveaux manuels scolaires vont être imprimés et distribués à toutes les écoles du pays.

En ce qui concerne les collèges et les lycées, le programme axé sur les élèves pour le développement d'une technologie innovante à travers l'initiative pour la vulgarisation de l'enseignement des matières scientifiques, des mathématiques (PSI-PMI), et de la langue anglaise, sera accéléré.

Toujours dans le cadre du projet, l'accès à l'éducation sera amélioré par la construction de 40 écoles préscolaires dans les zones éloignées du pays, mais aussi par la mise sur pied d'une initiative pour faciliter le transport des enfants, sans oublier l'octroi de bourses pour l'amélioration de l'apprentissage dans les collèges, et ceci au niveau de quatre régions du pays.

"Si les jeunes gambiens doivent saisir les meilleures chances que leur offre la vie, ils doivent bénéficier d'une éducation de bonne qualité", a déclaré Mame Elene Imnadze, Représentante de la Banque mondiale en Gambie.

"La Banque mondiale est pleinement engagée pour soutenir la Gambie dans cet objectif", a-t-elle ajouté.

La Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) sont deux des rares bailleurs qui soutiennent activement le secteur éducatif gambien et jouent un rôle de leadership stratégique dans la dialogue politique sur l'accès à l'éducation et à la qualité.

L'Association de la Banque mondiale pour le développement international (IDA), créée en 1960, aide les pays les plus pauvres au monde par l'octroi de bourses et de prêts sans intérêts pour des projets et programmes qui visent à renforcer la croissance économique, à réduire la pauvreté et à améliorer les conditions d'existence des personnes les plus démunies.

L'IDA est en outre l'une des plus grandes sources d'appui pour les 75 pays les plus pauvres au monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses contributions au niveau des pays dans lesquels elle intervient ont amélioré positivement la vie de 1,5 milliard de personnes dans le monde.

Depuis 1960, l'association a soutenu des projets de développement dans 113 pays avec des engagements annuels de l'ordre de 18 milliards de dollars américains au cours des trois dernières années, dont 54 pour cent destinés aux pays africains.

FIN/INFOSPLUSGABON/JOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon