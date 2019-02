Tunisie: un prévenu présumé terroriste agresse un juge en pleine audience

27 Février 2019

Tunis, Tunisie, 27 février (Infosplusgabon) - Un prévenu impliqué dans plusieurs attaques terroristes a agressé mardi un juge du tribunal militaire de Tunis en pleine audience, a annoncé la justice militaire dans un communiqué.

Adel Ghandri, 33 ans, comparaissait avec plusieurs autres accusés, dans l’affaire de l’attaque en mars 2016 d’une caserne militaire à Ben Guerdane, une ville du sud-est tunisien frontalière avec la Libye où des dizaines d’assaillants avaient tenté d’y instaurer un Calfat relevant de Daesh (ISIS).

Lors de son interrogatoire, Ghandri s’est subitement approché de la tribune où siégeaient les membres du tribunal et saisi le marteau en bois qui était devant le juge avec lequel il l’a frappé au niveau de la tête, selon le communiqué.

Plusieurs de ses co-inculpés ont tenté de lui venir en aide mais ont été vite maîtrisés par les agents de la sécurité militaire présents dans la salle, ajoute la même source sans plus de précisions.

Selon les autorités, Adel Ghandri que certains syndicats sécuritaires qualifient de trafiquant d’armes, est poursuivi pour avoir participé, outre l’attaque de Ben Guerdane, aux attentats perpétrés en 2015 contre le musée du Bardo et l’hôtel Impérial de Sousse qui ont fait 60 morts, essentiellement des touristes étrangers.

Classé comme étant un “dangereux terroriste”, il avait été arrêté lors d’une descente des unités anti-terroristes à Mhihla, près de Tunis, quelques jours après l’offensive sur Ben Guerdane menée par plus de 50 éléments armés infiltrés de Libye. Le bilan des affrontements “sans précédent” s’était élevé à 49 morts parmi les assaillants en plus de neuf prisonniers et 12 morts dans les rangs des forces tunisiennes et sept civils.

