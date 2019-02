Echanges entre le Premier ministre burkinabè et une délégation de l’Union européenne sur la situation sécuritaire du pays

26 Février 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 26 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre burkinabè, Christophe Marie Joseph Dabiré, a échangé lundi avec une délégation de l’Union européenne conduite par le Directeur général de la coopération internationale et du développement, Stefano Manservisi, sur la situation sécuritaire du Burkina Faso marquée par la recrudescence des attaques terroristes.

"Nous avons échangé sur la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme, et sur le développement de notre pays. J’ai été très heureux de constater que l’UE sera toujours aux côtés du peuple burkinabè dans cette guerre et les chantiers du développement. Merci à cette délégation de l’UE et un agréable séjour à elle dans notre cher pays, le Burkina Faso", a écrit le Premier ministre burkinabè à l’issue de l’audience.

Le Directeur général de la Coopération internationale et du développement de l’Union Européenne a quant lui déclaré que les terroristes "frappent précisément là où il y a la vulnérabilité".

" Fort de ce constat, on a décidé d’établir ensemble (…), une sorte de carte de vulnérabilité dans laquelle on devrait mieux cibler les interventions sécuritaires et les interventions de développement", a-t-il expliqué.

M. Manservisi a souligné que l’objectif de cette audience avec le chef du gouvernement burkinabè était d’analyser, de partager et de définir les lignes d’action pour pouvoir être plus efficace à aider le Burkina Faso à faire face, non seulement aux attaques terroristes, mais d’être équipé pour y faire face.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une multitude d’attaques terroristes qui ont fait plusieurs morts et des milliers de déplacés.

La ville de Ouagadougou a connu trois grandes attaques terroristes qui font plusieurs victimes, rappelle-t-on.

