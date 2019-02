Le Premier ministre tanzanien demande le renforcement du contrôle à la frontière avec le Kenya

25 Février 2019

Dar-es-Salam, Tanzanie, 25 février (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a demandé aux forces de sécurité du pays de renforcer le contrôle des personnes et des biens à la frontière entre la Tanzanie et le Kenya.

Préoccupé par la situation sécuritaire à leur frontière commune, le Premier ministre Majaliwa a déclaré samedi qu'il était au courant de la porosité du point d'entrée de la ville de Holili, dans le nord-est du pays, dans la région de Kilimanjaro.

Il a ajouté que la frontière était utilisée pour le passage illégal de marchandises et de personnes entrant dans le pays, ce qui nuit à la sécurité du pays.

‘’Les agents de l'immigration et les membres de nos forces de sécurité en poste à la frontière doivent utiliser toutes les techniques possibles pour détecter tout éventuel délit sur le point d’être commis afin d’intervenir rapidement’’, a déclaré le Premier ministre tanzanien lors de sa visite au poste frontalier de Holili.

Majaliwa a demandé aux forces de sécurité et aux agents des services de l’immigration en Tanzanie et au Kenya d'évaluer la situation et de mettre en place un système commun garantissant l'entrée légale des personnes et des biens. La frontière compte au moins 260 points d'entrée illégaux.

Il a ordonné aux agents chargés de contrôler les marchandises d'être honnêtes et de veiller à ce que des marchandises illégales telles que des armes ne soient introduites clandestinement dans aucun des deux pays.

Le Premier ministre a, également, demandé aux personnes vivant à proximité de la frontière de fournir des informations sur tous les mouvements suspects. Les Tanzaniens et les Kényans se sont déjà plaints des mauvais traitements infligés par des agents de l’immigration et des autorités fiscales aux postes frontières communs entre les deux pays.

