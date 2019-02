LIBYE: Le contrôle des richesses, nerf du conflit dans le pays

25 Février 2019

Tripoli, Libye, 25 février (Infosplusgabon) - Les virées guerrières de l'armée nationale libyenne fidèle au maréchal Khalifa Haftar dans le Sud du pays, où une opération militaire se poursuit dans le but avoué de chasser les groupes terroristes et autres bandes de criminels qui écument cette région de la Libye, ont été ponctuées par l'annonce de prises de villes successives, mais aussi de champs pétroliers, suscitant des interrogations sur les véritables enjeux, en dévoilant une course vers le contrôle des richesses pétrolières du pays.

Les détracteurs du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, lui prêtent l'ambition de prendre le pouvoir et d'instaurer un pouvoir militaire, ce dont il s'est toujours défendu.

Après la prise de contrôle, en 2017, des ports pétroliers dans la région du Croisant pétrolier dans l'Est du pays, auquel s'ajoute les champs pétroliers d'al-Charara, d'al-Fil et d'al-Wafa (sud-ouest), l'armée nationale libyenne possède une influence sur plus 60 pc des gisements pétroliers.

Face à situation, la mobilisation a commencé à sonner à Misrata, à 220 km à l'est de Tripoli, dont les habitants sont de farouches opposants à Haftar, avec l'envoi de groupes armés dans la région d'al-Jafra (sud-est) pour anticiper une éventuelle avancée de l'armée nationale libyenne.

En outre, la nomination par le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, samedi, d'un vice-président de l'Autorité libyenne des investissement (LIA) , un fonds souverain qui pèse 67 milliard de dollars, en l'occurrence, de Youssef Mabrouk, qui est son directeur de cabinet, avec les compétence de directeur exécutif et de Mustapha Manai comme membre du Conseil d'administration de la LIA, a provoqué une grande polémique.

Certains y ont vu une tentative de contrôler aussi les riches de la Libye.

Cette concurrence est alimentée aussi par les ingérences des puissances régionales et internationales, qui œuvrent à préserver leurs intérêts, en apportant un soutien à un camp au détriment d'un autre.

En fait, le conflit qui perdure, huit ans après la chute du régime de Kadhafi en 2011, s'explique par une course effrénée pour le contrôle des richesses du pays.

Ainsi, le rêve des Libyens, sortis en masse lors du déclenchement de la révolution du 17 février 2011 contre le régime de Mouammar Kadhafi pour réclamer la liberté, la dignité, l'égalité et la démocratie, s'est évaporé au fur des années, supplanté par les ambitions d'une certaine frange dont l'objectif de contrôler les énormes richesses du pays en recourant à tous les moyens y compris les armes, est devenu un secret de polichinelle.

La persistance des divergences entre les protagonistes libyens, malgré les efforts de médiation et les multiples initiatives régionales et internationales de paix pour les aplanir, laissent présager, selon les observateurs de la scène politique, que les raisons de ce conflit qui perdure sont liées aux ressources en hydrocarbures dont regorge le pays.

En effet, la société libyenne se particularise par l'existence d'une mosaïque de tribus qui vivent ensemble en parfaite intelligence et harmonie avec des mécanismes traditionnels de gestion et de régulation des conflits qui peuvent surgir. Une situation qui fait que les Libyens, qui partagent à une écrasante majorité la même religion, l'Islam, ont plus de choses en commun que ce qui les séparent.

La signature, en janvier dernier, d'un accord de trêve entre les belligérants à Tripoli, grâce à une médiation tribale, est une preuve de la solidité des liens tribaux et de leur poids dans la société libyenne.

Il n'existe pas de confession religieuses pouvant constituer une source de conflit. Donc sur le plan politique et social, il n'y a pas de motif à ce que les divergences perdurent ni que la réconciliation ne se fasse pas entre les membres d'un même peuple.

Même les minorités, Amazigh (Berbère), Taouareg et Toubou, ont, depuis la révolution de février 2011, une plus large marge de liberté avec toute la latitude d'exprimer leurs spécificités culturelles en enseignant leurs langues et en faisant la promotion de leurs civilisations.

La question du conflit sur le contrôle des richesses du pays est très vite apparue lors de la révolution, notamment au cours de la prise de contrôle de Tripoli, la capitale, où des groupes armés venus des villes environnantes, notamment Zenten et Misrata (respectivement 180 km sud-ouest et 220 est de Tripoli), se sont lancés dans une course au butin, occupant les villas, les maisons de campagne et autres domaines des anciens dignitaires du régime et s'installant dans les bâtiments publics et casernes militaires, après la débandades des bataillons de Kadhafi.

Les différents gouvernements qui se sont succédé en Libye n'ont pas réussi à remédier à la situation en faisant désarmer les "Thowars" (ex-rebelles) et en les intégrants dans la vie.

Au contraire, à coup de primes et autres avantages pécuniaires, les Thowars ont pris goût aux privilèges, en particulier, ceux que leur procure leurs armes, qu'ils ont refusé de déposer, malgré les nombreux programmes proposés pour les reconvertir dans la vie publique.

Pour de nombreux analystes, c'est cette situation qui fera perdre à la Libye l'opportunité de bâtir le nouvel Etat auquel aspiraient les Libyens, étant donné que les groupes armés et autres milices, qui contrôlent la réalité sur le terrain, n'obéissaient pas aux autorités.

C'est ainsi qu'entre 2012 et 2016, le chef des gardes des installations pétrolières chargés de sécuriser les sites pétroliers, Ibrahim Jadhran, a fermé les terminaux pétroliers dans l'Est du pays, empêchant l'exportation du brut vers le marché mondiaux, accusant au départ la Compagnie nationale de pétrole (NOC) de vendre clandestinement une quantité de pétrole, en raison de l'inexistence de compteurs pour mesurer les quantités exportées.

Cette action a coûté des pertes colossales, chiffrées en centaines de milliards de dollars, à la Libye, au moment où elle en avait besoin pour entamer la phase de la reconstruction du pays.

Il s'est avéré par la suite que M. Jadhran voulait des gains financier pour lui et sa tribu, notamment à travers les négociations qu'il a eues avec le gouvernement de Ali Zidane à l'époque.

L'année 2014 marquera un tournant, qui dévoilera les véritables velléités des protagonistes en Libye de préserver le pouvoir pour prendre le contrôle des ressources du pays.

Les élections législatives pour élire une Chambre des représentants en Libye (Parlement), qui ont vu la défaite du camp du courant d'obédience islamiste, a débouché sur une opération militaire qui a embrasé la capitale, Tripoli, et le pays en été 2014.

"Fajr Libya" (Aube de Libye), le nom par lequel a été baptisée l'opération militaire, a visé à chasser les groupes armés de Zenten, qui assuraient la sécurité de l'aéroport international de Tripoli de la capitale, causant d'énormes dégâts matériels dans cette infrastructure aéroportuaire, qui a été fermée depuis.

On rappelle les conséquences désastreuses de cette opération qui a provoqué le chaos à Tripoli, contraignant les ambassades étrangères et missions diplomatiques à quitter la capitale et débouchant sur la scission du pays, en le transformant en un Etat bicéphale, avec deux gouvernements et deux Parlement, ainsi que des institutions étatiques en double dans l'Est et dans l'Ouest du pays.

Pour Mohamed Ali Omran, activiste politique libyen, "l'opération Fajr Libya était destinée à s'accaparer non seulement du pouvoir, mais aussi des énormes fonds qui étaient tirés par les groupes armés de Zenten de l'aéroport ainsi que les sièges et autres casernes qu'ils occupaient".

Il a ajouté qu'"en réaction à cette opération, Khalifa Haftar a lancé l'opération +al-Karama+ (Dignité) à Benghazi pour chasser les groupes terroristes, un prétexte pour éliminer ses adversaires et trouver un tremplin pour accéder au pouvoir. Car, peu avant, il avait publié une vidéo dans laquelle, il avait proclamé un coup d'Etat contre les institutions de l'Etat".

Cette opération a permis à Khalifa Haftar de contrôler la ville de Benghazi, berceau de la révolution libyenne de 2011, puis Derna, avant de se diriger actuellement vers le Sud de la Libye qu'il compte pacifier. Certains affirment que son ultime but est la capitale, Tripoli.

A cela, il faut ajouter les affrontements récurrents entre groupes armés rivaux à Tripoli, qui veulent étendre leur influence et tirer davantage profit des ressources du pays.

Les affrontements armés meurtriers de septembre 2018 ont été déclenchés à la suite de l'offensive menée par le Bataillon 7 d'infanterie de Tarhouna, à l'ouest de Tripoli, qui affirme vouloir chasser les groupes armés ayant pris en otage l'Etat libyen et pillé ses ressources.

En fait, les motivations de ce Bataillon était de trouver des moyens de substance financiers après avoir été dissous par le Conseil présidentiel qui lui a coupé les financements.

C'est dire que les richesses du pays constituent le véritable nerf de la guerre en Libye. Et ce n'est que la Conférence nationale inclusive qui pourrait amener les Libyens au consensus pour s'accorder sur la manière de gérer leur pays et de partager ses ressources équitablement.

