Arrivée de Fayez al-Sarraj à Charm el-Cheikh en Egypte pour prendre part au 1er Sommet Ligue arabe UE

25 Février 2019

Tripoli, Libye, 25 février (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, est arrivé samedi soir à l'aéroport international de Charm el-Cheikh à la tête de la délégation libyenne pour participer au premier sommet arabo-européen qui se tiendra en Egypte dimanche et lundi.

Les pays membres de la Ligue arabe et l'Union européenne (UE) doivent examiner un certain nombre de questions, notamment la sécurité, les migrations, le développement économique et la situation en Libye, lors du premier sommet qui se tiendra dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh, dans l'est de l'Egypte.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi accueillera un grand nombre de ses homologues arabes et européens, les présidents du Conseil européen Donald Tusk et de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Il est attendu qu'entre 24 chefs d'Etat et de gouvernement des 28 Etats membres de l'Union européenne participent au sommet de Charm el-Cheikh, selon un responsable de l'UE cité par des journaux libyens.

La chancelière allemande Angela Merkel et la première ministre britannique Theresa May participeront à la réunion à un moment où les Européens campent sur leur position concernant Brexit.

Du côté arabe, les présidents tunisien Béji Caid Essebsi et irakien Barham Saleh ont confirmé leur présence aux côtés du Premier ministre libanais Saad Hariri. Les journaux saoudiens ont annoncé que le roi Salman participera au sommet.

Les discussions porteront sur trois thèmes principaux: la coopération économique entre l’Europe et les pays arabes, les défis internationaux et les problèmes régionaux.

En plus de ces questions, il y aura le commerce et les investissements dans le bassin méditerranéen et des questions éducatives et sociales.

Au niveau des défis internationaux, Arabes et Européens discuteront du changement climatique, des migrations et de la sécurité. Des dossiers régionaux tels que le conflit israélo-palestinien, le Yémen ou la Libye seront également abordés.

