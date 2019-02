La CENI rejette les sanctions des Etats-Unis contre ses autorités

25 Février 2019

Kinshasa, RD Congo, 15 février (Infosplusgabon) - La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a rejeté les sanctions des Etats-Unis contre ses autorités qu’ils accusent d’être impliquées dans la corruption et/ou des violations de Droits de l’Homme, d’abus ou d’atteinte à la démocratie dans l’exercice de leur mission, indique un communiqué du rapporteur de la CENI, Jean Pierre Kalamba Mulumba N’Galula, remis samedi à l’ACP.

La CENI souligne le communiqué poursuit avec abnégation, détermination et professionnalisme sa mission constitutionnelle de conduire le processus électoral en RDC et s’apprête à organiser, le 31 mars prochain, les élections législatives nationale et provinciale dans les circonscriptions électorales de Yumbi dans le Maindombe et dans Beni ville, Beni territoire et Butembo ville, dans le Nord-Kivu.

Depuis le 22 février 2019, révèle le rapporteur de la CENI, le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobeluo séjourné à Beni et Butembo où il conduit personnellement une mission d’évaluation technico-opérationnelle en vue de rassurer les différentes parties prenantes de la tenue effective des élections le 31 mars prochain.

Sa mission s’inscrit également dans le cadre de l’évaluation opérationnelle et technique des préparatifs des prochaines élections dans cette partie du territoire national où les élections n’ont pas eu lieu le 30 décembre 2018 à cause de l’insécurité causée par des présumés rebelles ougandais des ADF et de l’épidémie à virus Ebola.

Toutefois, affirme le communiqué, le rapport général de tout le processus électoral de 2013 à 2019 est en cours et qu’il sera rendu public et mis à la portée de tous, après sa présentation à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 28 de la loi organique de la CENI.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, le département d’Etat américain vient de sanctionner cinq personnes, dont trois de la CENI. Il s’agit de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Marcellin, Mukolo Basengezi, conseillé du président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, vice-président de la CENI.

Aubin Minaku Ndjalandjoko, ancien président de l’Assemblée nationale et Benoit Lwamba Bindu, président de la Cour constitutionnelle sont également concernés par ces sanctions.

FIN/INFOSPLUSGABON/JKU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon