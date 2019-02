Election présidentielle, les Sénégalais étaient aux urnes dimanche

25 Février 2019

Dakar, Sénégal, 25 février (Infosplusgabon) – Le dimanche 24 février, les Sénégalais se sont rendus aux urnes pour se choisir un président de la République pour les cinq prochaines années. Cinq candidats sont en lice : le président sortant et candidat à sa propre succession Macky Sall, l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, l’ancien ministre de la Justice puis des Affaires étrangères Madické Niang, l’ancien inspecteur des impôts, radié de la Fonction publique Ousmane Sonko et l’universitaire Issa Sall. Après trois semaines d’une campagne électorale parfois marquée par la violence ayant même conduit à mort d’hommes, c’est l’heure du choix.

6 683 043 citoyens régulièrement inscrits sur le fichier électoral (parmi la quinzaine de millions d’habitants que compte le Sénégal) se sont prononcés à travers les urnes lors de cette présidentielle qui désignera celui qui dirigera le pays jusqu’en 2024. Les électeurs se sont rendus dans 6 917 lieux de vote comptant 15 397 bureaux de vote répartis dans les 14 régions du pays et à l’étranger pour faire leur devoir citoyen.

Les régions de Dakar, Thiès et Diourbel qui regroupent 48% de l’électorat (soit près de 3 200 000 inscrits) pourraient jouer un rôle déterminant dans l’issue finale du scrutin. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que tous les cinq candidats ont tenu à boucler leur tour du Sénégal à la rencontre des populations, vendredi dernier, à Dakar qui concentre à elle seule 1 687 826 électeurs.

La diaspora sénégalaise ne sera pas en reste avec ses 309 592 électeurs, soit plus que les régions de Sédhiou, Kédougou, Louga, Ziguinchor et Kolda. Seules celles de Kaolack (425 919 électeurs) et Louga (414 144) comptent plus d’inscrits que les Sénégalais de l’extérieur. Curieusement, un seul des candidats, Me Madické Niang en l’occurrence, est allé à leur rencontre pour « vendre » son programme, à Brescia en Italie.

