Cinq candidats pour un fauteuil

25 Février 2019

Dakar, Sénégal, 25 février (Infosplusgabon) - Ils ne seront finalement que cinq candidats à postuler au fauteuil présidentiel, ce dimanche 24 février 2019. Ainsi en a décidé le tamis du parrainage qui a recalé un bon nombre. Cinq contre 14 lors de la précédente présidentielle de 2012 qui avait porté Macky Sall à la magistrature suprême au détriment de son ex-mentor Me Abdoulaye Wade ! Bien des observateurs et des acteurs de la vie politique y avaient vu un « recul démocratique ».

Mais, le parrainage citoyen institué, ou plutôt remis au goût du jour, par la loi 2018 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, était passé par là. Car, en réalité, le parrainage existe au Sénégal depuis 1963, mais a connu divers amendements et différentes modifications qui ont conduit à ce texte. Et celui-ci stipule que chaque candidat a obligation de présenter entre 0,8 et 1% du fichier électoral. C’est-à-dire 53 900 à 65 000 parrains dans sept régions soit 2 000 par région au moins. Une sorte de candidature à la candidature à laquelle, seuls cinq postulants ont réussi.

MACKY SALL, pour un second mandat : Président sortant, Macky Sall est en lice pour un second mandat après celui qui l’a porté au pouvoir en 2012 face à Me Abdoulaye Wade. Il concourt cette année sous les couleurs de Benno Bokk Yaakaar, une vaste coalition regroupant entre autres son parti, l’Alliance pour la République (APR) et une partie du Parti socialiste (PS). Cet ingénieur – géologue de 58 ans, proche de l’idéologie marxiste lors des années à l’UCAD, s’est surtout illustré politiquement au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade qu’il a intégré à la fin des années 1980. Lorsque celui-ci devient président en 2000, Macky Sall eut à occuper différents postes ministériels dont celui des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique et celui de l’Intérieur.

Il est nommé Premier ministre, le 21 avril 2004, poste qu’il a occupé jusqu’en juin 2007 après avoir conduit victorieusement la réélection de Me Wade dès le premier tour du scrutin présidentiel quelques mois plus tôt. Après les législatives de la même année, Macky Sall est élu président de l’Assemblée nationale. Ses ennuis commencent lorsqu’il décide de convoquer le ministre et fils du président Wade, Karim, afin qu’il s’explique sur certains dossiers sensibles. S’ensuivent des manœuvres de députés visant à le fragiliser. Sentant le coup, il démissionne de son poste et du PDS pour lancer son propre parti, l’APR début décembre 2008. C’est avec cette formation et un programme baptisé « Yoonu Yookute » (la voie vers le développement en wolof), qu’il va à la présidentielle de 2012 et s’impose au second tour devant Me Wade avec un score de 65%. Depuis le 3 avril de cette même année et sa prestation de serment, Macky Sall est le quatrième président du Sénégal après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Il concourt cette année pour un second mandat et a assuré, il y a quelques semaines, qu’en cas de victoire, ce sera son dernier.

Chantre de la gouvernance sobre et vertueuse, il s’est vu reprocher au fil des années une certaine forme de népotisme, le reniement de certains de ses engagements d’avant son accession à la présidence et l’apologie de la « transhumance » politique. Mais, il peut se targuer de certaines réalisations sociales et économiques qui pourraient plaider en sa faveur.

IDRISSA SECK, la troisième sera-t-elle la bonne ? Arrivé 5ème de la dernière présidentielle en 2012, avec 7,86% des voix et déjà recalé en 2007, Idrissa Seck repart au charbon cette année avec l’ambition de faire mentir l’adage « jamais deux sans trois ». Son rêve de devenir le quatrième président de la République du Sénégal ayant avorté, il se « contenterait » d’en être le cinquième. Pour cela, l’ancien Premier ministre de Me Abdoulaye Wade de 2002 à 2004, et leader du parti Rewmi créé en avril 2006, pourra compter sur un large faisceau de soutiens allant de Khalifa Sall du PS, ancien maire de Dakar et ancien futur probable candidat à cette présidentielle qui n’a pu concourir puisque incarcéré au candidat recalé et patron de presse Bougane Guèye Dany, voire le député Mamadou Diop Decroix ou Hélène Tine. Une coalition « IDY2019 » que cet orateur hors pair de bientôt 60 ans, au discours savoureux et souvent agrémenté de références religieuses compte amener au sommet de l’Etat.

Idrissa Seck a eu un parcours à plusieurs égards semblable à celui de Macky Sall. Ancien n°2 du PDS et ancien Premier ministre sous Me Wade, il a connu sa traversée du désert et même une incarcération à la prison de Rebeuss (à Dakar) où il avait passé 199 jours avant d’être libéré discrètement le 7 février 2016. Il lui était reproché d'atteinte à la sûreté de l'État ainsi que sur le dossier des chantiers de la ville de Thiès (à 70 km à l’est de Dakar) dont il était le maire. Depuis, ce diplômé de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’université de Princeton (Etats-Unis) est devenu un des personnages majeurs de l’échiquier politique national. Pour cette présidentielle, il pourra compter sur une coalition riche et expérimentée en termes d’expériences gouvernementales et politiques. Mais, cela suffira-t-il à Idy que beaucoup de ses compatriotes considèrent comme le prototype parfait du « politique sénégalais » ?

MADICKE NIANG, envers et contre l’avis de Me Wade : Cet avocat de 66 ans est si proche de Me Abdoulaye Wade, ancien président de la République du Sénégal et du PDS, que personne ne le voyait « l’interdiction » de ce dernier à tous ceux qui se réclament de lui de s’aligner dans cette présidentielle. Pourtant, Me Madické Niang est passé outre, a réussi le cap du parrainage citoyen et sera de la course à la succession de Macky Sall. Apparemment, il n’a jamais été tiraillé entre ses ambitions présidentielles et sa loyauté revendiquée au clan de l’ancien président de la République. Ayant très tôt compris que Karim Wade, le candidat désigné par le PDS ne pourrait pas concourir, il s’est positionné en plan B. Et même si le parti libéral ne lui a pas accordé son onction, Madické qui se réclame toujours du PDS s’est engagé. Ce que d’ailleurs Me Wade voit comme un « deal » avec le président – candidat.

Qu’importe, Madické Niang, fervent mouride et maillon essentiel dans l’axe Dakar – Touba sous le magistère de Me Wade, a fait sa campagne électorale tranquillement sous la bannière de sa coalition « Madické2019 » et avec, comme axe programmatique « Jamm ak Kheweul » (« Richesse et opulence », en wolof) se subdivise en « 28 mesures phares » et « 19 mesures d’urgence ». L’avocat natif de Saint-Louis, au nord du pays, a été l’un des animateurs des trois semaines de campagne électorale, privilégiant les visites de proximité aux grands meetings et révélant à ses compatriotes sa face cachée de boute-en-train.

OUSMANE SONKO, le candidat « anti-système » : Lui s’est présenté comme le candidat « anti-système ». Et il a même eu un jour cette phrase qui lui a plus tard été renvoyée à la figure : « Ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis le début mériteraient d’être fusillés ». Car, cela ne l’avait pas empêché de rencontrer Me Wade, troisième président du Sénégal, « pour solliciter son soutien », avaient dénoncé ses détracteurs. Le plus jeune des candidats à la présidentielle de ce dimanche (45 ans) a toujours sa volonté de rompre avec la tradition politique, mensongère et insensible à la misère sociale.

Ancien inspecteur des impôts, radié de la Fonction publique en août 2016 pour « manquements au droit de réserve » attaché à sa fonction, Ousmane Sonko est élu député après les législatives de 2017. Le leader du parti Pastef (créé en 2014) s’est lancé dans cette campagne sur la base de son livre – programme Solutions dans lequel il fait un diagnostic sans complaisance des problèmes sociaux, économiques et politiques que vit le Sénégal. Ce qui lui vaut une belle sympathie auprès des masses et surtout des jeunes déçus par les différents régimes politiques qui se sont succédé à la tête du pays. Pour avoir fait presque toutes ses études au Sénégal, il semble bien imprégné des problèmes que rencontrent ses compatriotes. « L’agriculture », « l’égalité des chances par l’éducation », « la promotion de la femme », sont autant de sujets qu’il a développés. Très proche du peuple, certains l’ont qualifié de populiste et de nationaliste voire de salafiste.

EL HADJI ISSA SALL, le moins connu mais pas le moins ambitieux : A 63 ans, ce professeur en Informatique et fondateur en 1998 de l’Université du Sahel, a choisi cette année de quitter les amphis pour se lancer à la conquête du pouvoir. A la tête du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), ce natif de Tattaguine (région de Fatick) a bénéficié, durant cette campagne électorale, du soutien de Serigne Mansour Sy Jamil de « Bess dou Niakk » en plus d’une importante frange du très populaire mouvement des « Moustarchidines wal moustardchiates » proche de la confrérie tidiane. Mais Issa Sall député à l’Assemblée nationale et qui a été de 1996 à 2011 le président du conseil régional de Fatick, veut brasser plus large. Il s’inscrit en effet, dans une logique « d’unification de toutes les couches sociales et de rassemblement de toutes les forces vives de son pays ». Ainsi, il compte valoriser la culture, promouvoir une économie inclusive, bâtir une société juste et prospère et réduire les inégalités sociales.

Ce consultant international ambitionne de construire une université dans chacune des quinze régions du pays, mais aussi supprimer les séries du baccalauréat, tout le monde étudiant les mêmes matières avant de choisir sa discipline à l’université.

FIN/INFOSPLUSGABON/JKU/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon